Torreón: Abre UAdeC convocatoria para Maestría en Bienestar Laboral y Social

TORREÓN, COAH.- La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), a través de la Escuela de Ciencias de la Comunidad de la Unidad Laguna, abrió la convocatoria para la segunda generación de la Maestría en Bienestar Laboral y Social. El programa está dirigido a profesionales interesados en promover entornos de trabajo saludables, impulsar políticas de inclusión y desarrollar proyectos con impacto comunitario. Según la información, el objetivo formar especialistas capaces de diseñar, implementar y evaluar estrategias que favorezcan el bienestar laboral y social, mediante enfoques interdisciplinarios y soluciones innovadoras orientadas a atender las necesidades actuales de las organizaciones y comunidades.

Las y los egresados adquirirán herramientas para identificar y mejorar los factores que inciden en la salud física y psicosocial de las y los trabajadores, además de promover acciones con impacto en el entorno familiar y social, bajo principios de ética, liderazgo e inclusión. A partir de agosto, las personas interesadas podrán obtener su ficha para el examen de admisión a través de la página oficial de admisiones de la UAdeC. Posteriormente, deberán participar en una entrevista con el Comité de Posgrado de la Escuela de Ciencias de la Comunidad, que evaluará el perfil y la compatibilidad de las y los aspirantes con el programa. La maestría iniciará clases en enero de 2027, tendrá una duración de cuatro semestres y se impartirá de manera presencial los viernes de 16:00 a 21:00 horas y los sábados de 9:00 a 15:00 horas.

Entre las asignaturas que conforman el plan de estudios destacan Sociología del Trabajo, Psicología del Bienestar y Salud Mental, Inclusión y Diversidad en el Trabajo, Economía Social y Solidaria, Políticas Públicas y Bienestar, además de seminarios de investigación y una estancia académica. Los aspirantes deberán presentar documentación como CURP, acta de nacimiento actualizada, certificado de estudios, título y cédula profesional o constancia de trámite, además de cumplir con los requisitos establecidos por la Universidad. Para mayores informes, la UAdeC puso a disposición el teléfono 871 771 9254 y el correo electrónico p.montes@uadec.mx, correspondiente al coordinador del programa, Pablo Montes.

Publicidad

Temas

Bienestar Educación

Localizaciones

Torreón

Organizaciones

UAdeC

