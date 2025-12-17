Torreón: Bolsa de Trabajo impulsa empleo local con apoyo de 672 empresas

Para ampliar el alcance del servicio y acercarlo a todos los sectores de la ciudad, la Bolsa de Trabajo recibe solicitudes de empleo durante las brigadas municipales, las cuales son canalizadas conforme al perfil requerido por las empresas. A ello se suman ferias de empleo, reclutamientos en oficinas y sesiones especiales en coordinación con el sector empresarial.

El director de la dependencia, Marcelo Valdés Quintanilla, destacó que estas acciones forman parte del compromiso de la Administración Municipal encabezada por el alcalde Román Alberto Cepeda González, para conectar de manera más eficiente a quienes buscan trabajo con empresas locales que requieren personal.

TORREÓN, COAH.- Con el respaldo de 672 empresas registradas, la Bolsa de Trabajo de la Dirección General de Desarrollo Económico mantiene acciones permanentes de vinculación laboral que buscan ampliar las oportunidades de empleo para las y los torreonenses, así como evitar la fuga de talento hacia otras regiones del país.

Valdés Quintanilla señaló que cada año se atiende a aproximadamente 3 mil 500 personas buscadoras de empleo, considerando la atención brindada en ferias, brigadas, la ventanilla de la Bolsa de Trabajo, reclutamientos presenciales y el sitio web oficial.

Asimismo, informó que en instalaciones del Banco de México se habilitan espacios para entrevistas, evaluaciones y pruebas de selección, lo que facilita los procesos de contratación en empresas como NORCAST, FLOWSERVE, OXXO y Domino’s Pizza, entre otras. Además, se apoya a las compañías con la difusión de vacantes para agilizar la captación de personal.

Actualmente, la Bolsa de Trabajo cuenta con 672 empresas registradas, de las cuales 186 mantienen vacantes activas, cifra que varía de acuerdo con la temporada y la demanda del mercado laboral. Cuando una empresa lo solicita, se organizan reclutamientos especiales que fortalecen la eficiencia del proceso de vinculación.

TE PUEDE INTERESAR: Vacunación municipal en Torreón cierra este viernes, piden completar esquema

El funcionario subrayó que estas acciones se realizan en coordinación con el Servicio Nacional del Empleo, cámaras y organismos empresariales, así como con el Gobierno del Estado, lo que permite ampliar la oferta laboral y mejorar las oportunidades para las familias torreonenses.

Finalmente, resaltó el impacto social de esta labor, al señalar que el acceso a un empleo digno repercute directamente en la calidad de vida de las personas y sus familias, por lo que el Municipio continuará impulsando más oportunidades, capacitación y empleo formal.