Torreón busca consolidar inversiones y tecnología en encuentro estratégica con Corea del Sur
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Director de Desarrollo Económico da a conocer al embajador las ventajas que ofrece la región a los inversionistas
TORREÓN, COAH.- Con el propósito de detonar nuevas oportunidades de inversión y diversificación industrial, el director general de Desarrollo Económico municipal, Marcelo Valdés Quintanilla, sostuvo una reunión de trabajo con el embajador de la República de Corea en México, Jooil Lee.
El encuentro, enmarcado en la estrategia conjunta entre el Gobierno Municipal y el Estado de Coahuila, permitió posicionar a la Región Lagunera como un destino clave para el capital extranjero, destacando su infraestructura, ubicación estratégica y el talento de su proveeduría local.
Valdés Quintanilla subrayó la relevancia de la nación asiática como socio estratégico, recordando que operan alrededor de mil 500 empresas coreanas en territorio nacional, acumulando inversiones superiores a los 13 mil 500 millones de dólares y generando más de 350 mil empleos totales desde 1994.
Durante la sesión se exploraron áreas de alta tecnología y vanguardia como semiconductores, Inteligencia Artificial, electromovilidad y centros de datos. Asimismo, el diplomático coreano adelantó detalles sobre la visita oficial que realizará a México el presidente Lee Jae-Myung el próximo 25 de septiembre.
Finalmente, el funcionario municipal extendió una invitación formal al embajador Jooil Lee para visitar Torreón y constatar de primera mano las ventajas competitivas que ofrece la región para el desarrollo de nuevos proyectos empresariales.