Torreón busca consolidar inversiones y tecnología en encuentro estratégica con Corea del Sur

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    Torreón busca consolidar inversiones y tecnología en encuentro estratégica con Corea del Sur
    Marcelo Valdés Quintanilla, sostuvo una reunión de trabajo con el embajador de la República de Corea en México, Jooil Lee. SANDRA GÓMEZ

Director de Desarrollo Económico da a conocer al embajador las ventajas que ofrece la región a los inversionistas

TORREÓN, COAH.- Con el propósito de detonar nuevas oportunidades de inversión y diversificación industrial, el director general de Desarrollo Económico municipal, Marcelo Valdés Quintanilla, sostuvo una reunión de trabajo con el embajador de la República de Corea en México, Jooil Lee.

El encuentro, enmarcado en la estrategia conjunta entre el Gobierno Municipal y el Estado de Coahuila, permitió posicionar a la Región Lagunera como un destino clave para el capital extranjero, destacando su infraestructura, ubicación estratégica y el talento de su proveeduría local.

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Valdés Quintanilla subrayó la relevancia de la nación asiática como socio estratégico, recordando que operan alrededor de mil 500 empresas coreanas en territorio nacional, acumulando inversiones superiores a los 13 mil 500 millones de dólares y generando más de 350 mil empleos totales desde 1994.

Durante la sesión se exploraron áreas de alta tecnología y vanguardia como semiconductores, Inteligencia Artificial, electromovilidad y centros de datos. Asimismo, el diplomático coreano adelantó detalles sobre la visita oficial que realizará a México el presidente Lee Jae-Myung el próximo 25 de septiembre.

Finalmente, el funcionario municipal extendió una invitación formal al embajador Jooil Lee para visitar Torreón y constatar de primera mano las ventajas competitivas que ofrece la región para el desarrollo de nuevos proyectos empresariales.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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