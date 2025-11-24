Torreón: cambian ruta a 102 autobuses diarios por obras en Independencia

A partir de este lunes, las líneas suburbanas de autotransporte regional dejarán de circular por el bulevar Independencia y deberán ingresar a la ciudad por la antigua carretera Torreón–San Pedro, pasando por el aeropuerto, informaron autoridades estatales y municipales.

El ajuste forma parte de la reorganización vial derivada de la construcción del sistema Abastos–Independencia, cuyo objetivo es mejorar la movilidad, reducir la congestión en zonas residenciales y garantizar mayor seguridad tanto para habitantes como para operadores del transporte público.

Las unidades procedentes de San Pedro, Francisco I. Madero y de diversos ejidos de Matamoros deberán virar a la izquierda en Soriana Verde, continuar hacia el ejido Ana y tomar la vialidad que conecta con el aeropuerto, la glorieta del Papa y la Plaza Cuatro Caminos.

Desde ahí circularán por Mariano López Ortiz hasta llegar al Tecnológico de La Laguna y posteriormente incorporarse al bulevar Revolución para entrar a sus terminales. El retorno seguirá la misma ruta, utilizando la calzada Cuauhtémoc rumbo al norte.

Con este recorrido alternativo se busca evitar el tránsito de autobuses por las zonas residenciales del bulevar Independencia, reduciendo ruido, riesgos y molestias a los vecinos.

La medida implica reorganizar la entrada y salida de aproximadamente 102 autobuses diarios, lo que representa un desafío logístico tanto para las líneas de transporte como para los usuarios.

PREOCUPACIÓN POR TIEMPOS Y COSTOS

Usuarios y operadores advirtieron afectaciones significativas: el trayecto podría prolongarse hasta una hora más, además de aumentar alrededor de 9 kilómetros por viaje, con mayor consumo de combustible y posibles incrementos en tarifas a mediano plazo.

Familias de San Pedro y Francisco I. Madero señalaron que los estudiantes y trabajadores que ingresan a las 7:00 de la mañana tendrían que abordar autobuses a las 5:00, aunque a esa hora no existen corridas disponibles.

La modificación obliga a muchos a replantear horarios, buscar alternativas o asumir mayores tiempos de traslado.

Las autoridades aseguraron que se dará seguimiento al comportamiento de la nueva ruta y se evaluarán ajustes si resultan necesarios para minimizar afectaciones.