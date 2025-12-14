Torreón: Capacita IMM a mujeres para fortalecer su desarrollo económico; concluyen cursos

Torreón, Coah.— El Instituto Municipal de la Mujer (IMM) llevó a cabo la clausura de los cursos de colorimetría, aplicación de uñas y elaboración de galletas navideñas, impartidos por el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Coahuila (ICATEC), como parte del programa de formación enfocado en fortalecer el desarrollo económico de las mujeres torreonenses.

En esta edición, un total de 50 alumnas concluyeron satisfactoriamente su capacitación, adquiriendo conocimientos y habilidades que les permitirán emprender, generar ingresos y profesionalizar sus oficios.

Durante el evento, la directora del IMM, Amira Darwich García, destacó la importancia de impulsar este tipo de acciones. “Cuando una mujer aprende, no solo transforma su vida, sino también la de quienes la rodean. Agradecemos al alcalde Román Alberto Cepeda González por su apoyo constante para que estos programas sean posibles. Seguiremos generando alianzas y cursos que impulsen el talento y la autonomía de las mujeres de Torreón”, expresó.

Asimismo, se realizó el cierre del curso de redes sociales, desarrollado en colaboración con la Universidad IBERO Torreón, en el que 30 mujeres completaron su formación en herramientas digitales para fortalecer sus emprendimientos y proyectos profesionales.

Darwich García señaló que, debido al éxito y la alta participación registrada, este curso continuará el próximo año, con el objetivo de ampliar las oportunidades de capacitación para más mujeres interesadas en el ámbito digital.

Con estas acciones, la Administración Municipal, a través del Instituto Municipal de la Mujer, reafirma su compromiso con la capacitación, el emprendimiento y el empoderamiento femenino, contribuyendo al bienestar y crecimiento de las mujeres de Torreón.

Para conocer más sobre los programas y actividades del IMM, la ciudadanía puede consultar la página de Facebook: Instituto Municipal de la Mujer de Torreón.