Torreón: Celebra Ciencias Biológicas de la UAdeC 44 años con semana académica

TORREÓN, COAH.- La Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) conmemoró su 44 aniversario con la XLIV Semana Académica, Cultural y Deportiva, un programa que reunió conferencias, cursos y talleres enfocados en la innovación, la investigación y la formación profesional de sus estudiantes. La ceremonia inaugural se realizó en el Aula Magna del Centro Cultural “Braulio Fernández Aguirre”, con la presencia del coordinador de la Unidad Laguna, Omar Rojas Zapata; el secretario administrativo, David La Fuente Rincón; docentes y estudiantes.

Durante su mensaje, la directora de la Facultad de Ciencias Biológicas, Érika Flores Loyola, señaló que esta actividad busca ampliar los conocimientos de los alumnos, propiciar el intercambio de experiencias con egresados y fomentar la convivencia entre la comunidad universitaria. Invitó a los estudiantes a aprovechar los talleres, las visitas industriales y el diálogo con especialistas para conocer nuevas perspectivas en el campo científico y explorar oportunidades en áreas como la bioquímica, la innovación y el emprendimiento.

CONFERENCIAS Y PRÁCTICAS EN LABORATORIO El programa incluyó conferencias nacionales e internacionales impartidas por especialistas de instituciones como la Escuela de Medicina de Harvard, el Centro de Investigación en Química Aplicada (CIQA) y la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), además de representantes del sector empresarial. Las actividades también contemplaron cursos y talleres en laboratorios y aulas sobre bioprocesos, cultivo de microalgas, tratamiento de aguas residuales, morfofisiología animal y sostenibilidad, entre otros temas.

Como parte de la oferta formativa, se impartió un curso internacional en inglés enfocado en nanopartículas, con el propósito de acercar a los estudiantes a conocimientos y avances científicos especializados. Con esta semana académica, la Facultad busca fortalecer la preparación de sus alumnos mediante el aprendizaje práctico y el intercambio de conocimientos con investigadores y profesionales, además de ampliar su acercamiento a los avances científicos vinculados con el desarrollo de la sociedad.

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