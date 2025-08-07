Torreón: clausuran local de alimentos en sector Alianza por presencia de fauna nociva

Torreón
/ 7 agosto 2025
    Torreón: clausuran local de alimentos en sector Alianza por presencia de fauna nociva
    Estas condiciones representan un riesgo potencial para la salud pública, por lo que se actuó conforme a la normativa municipal vigente. FOTO: SANDRA GÓMEZ/ VANGUARDIA

Durante la inspección se detectaron irregularidades, condiciones insalubres en el interior del lugar y falta de licencia de funcionamiento mercantil

TORREÓN, COAH.- Como parte de las acciones permanentes, la Dirección de Inspección y Verificación llevó a cabo un operativo en el sector Alianza, donde se procedió a levantar el acta y colocar sellos de clausura a un establecimiento con venta de alimentos denominado “Mis Dos Amores”.

Durante la inspección se detectaron irregularidades como la presencia de fauna nociva, condiciones insalubres en el interior del lugar y falta de licencia de funcionamiento mercantil.

TE PUEDE INTERESAR: Protección Civil de Torreón atiende reporte de enjambres de abejas y promueve su rescate

Estas condiciones representan un riesgo potencial para la salud pública, por lo que se actuó conforme a la normativa municipal vigente.

El titular de la dependencia, Pablo Fernández Llamas, destacó que los operativos continuarán de manera permanente y aleatoria en diferentes puntos de la ciudad, con el objetivo de detectar y sancionar aquellos establecimientos que operan fuera del marco legal.

“No podemos permitir que existan negocios que pongan en riesgo la salud de las y los ciudadanos, por lo tanto, mantenemos una vigilancia constante para garantizar que se cumpla con las condiciones mínimas de sanidad y legalidad”.

La actual administración reafirma su compromiso con la seguridad, el orden y la salud de la población torreonense.

Se invita a la ciudadanía a reportar cualquier irregularidad al 073 de Atención Ciudadana, al teléfono 500 7000, extensión 1548, o a través de las redes oficiales: Inspección y Verificación Torreón.

