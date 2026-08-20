Torreón convoca a loncheros al Tercer Festival del Pan Francés

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    Torreón convoca a loncheros al Tercer Festival del Pan Francés
    La convocatoria busca reunir a negocios dedicados a la elaboración y venta de pan francés durante la tercera edición del encuentro gastronómico. ARCHIVO

Comerciantes podrán inscribirse del 24 de agosto al 25 de septiembre para participar en uno de los encuentros gastronómicos de mayor tradición

TORREÓN, COAH.- La Dirección Municipal de Turismo de Torreón abrió la convocatoria para participar en el Tercer Festival del Pan Francés, dirigido a propietarios de loncherías y negocios dedicados a la preparación y venta de este tradicional platillo lagunero.

La invitación busca reunir a establecimientos que deseen llevar sus propuestas gastronómicas a uno de los eventos culinarios más esperados de la ciudad, con el propósito de promover la oferta local y preservar una de las preparaciones más representativas de la región.

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Los interesados podrán registrarse del 24 de agosto al 25 de septiembre de 2026, mediante un proceso que se realizará exclusivamente a través de WhatsApp.

REGISTRO SERÁ ÚNICAMENTE POR WHATSAPP

La organización estableció el número 870 170 3426 como único medio para realizar las inscripciones.

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La convocatoria especifica que no se recibirán registros de manera presencial ni mediante llamadas telefónicas, por lo que los participantes deberán utilizar exclusivamente el canal señalado.

El festival forma parte de las actividades impulsadas para fortalecer la gastronomía local y ofrecer un espacio de promoción a los negocios que mantienen vigente la tradición del pan francés en Torreón.

La actividad es promovida por la Dirección Municipal de Turismo, en coordinación con el Gobierno Municipal de Torreón y la iniciativa “¡Vamos Seguros!”.

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