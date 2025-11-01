Torreón: La Plaza Mayor vibrará con el Gran Encuentro de Matachines

Torreón
/ 1 noviembre 2025
    Torreón: La Plaza Mayor vibrará con el Gran Encuentro de Matachines
    Los matachines llenarán la Plaza Mayor de ritmo, color y devoción durante el Mitote Lagunero 2025. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

El IMCE invita a disfrutar una de las expresiones más vivas del norte, cientos de danzantes se reunirán para rendir tributo a sus santos patronos

TORREÓN, COAH.- El ritmo del tambor y el sonido del violín volverán a llenar la Plaza Mayor este lunes 3 de noviembre, cuando se lleve a cabo el Gran Encuentro de Matachines, uno de los actos más esperados del Festival Cultural El Mitote Lagunero 2025.

El evento, organizado por el Ayuntamiento de Torreón a través del Instituto Municipal de Cultura y Educación (IMCE) y el DIF Municipal, en colaboración con la Diócesis de Torreón y las direcciones de Turismo y Desarrollo Social, reunirá a grupos de danzantes provenientes de distintas parroquias y comunidades laguneras.

$!Cada penacho y cada paso de danza simboliza siglos de fe y mestizaje cultural.
Cada penacho y cada paso de danza simboliza siglos de fe y mestizaje cultural. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

Antonio Méndez Vigatá, titular del IMCE, destacó que la danza de matachines “es una de las expresiones más representativas del norte de México, símbolo de fe, devoción y comunidad”. Agregó que este encuentro busca reconocer la profunda tradición de las comunidades laguneras y fortalecer la identidad regional.

Cinco agrupaciones participarán en esta edición: Virgen del Carmen, Mi Virgen Bella, San Judas Tadeo, y Nuestra Señora de San Juan de los Lagos, entre otras, cuyos integrantes mostrarán la fuerza espiritual y la disciplina que caracteriza esta práctica ancestral.

Cada grupo, con sus colores, trajes y penachos, encarna siglos de mestizaje y fervor religioso. A través del movimiento armónico, los matachines expresan gratitud a la Virgen de Guadalupe y a sus santos patronos, preservando una herencia cultural que continúa viva en el corazón del norte mexicano.

El encuentro iniciará a las 17:30 horas en la explanada principal de la Plaza Mayor, en el marco de un festival que se desarrolla del 29 de octubre al 16 de noviembre, impulsado por el gobierno municipal encabezado por Román Alberto Cepeda González junto al Gobierno del Estado.

Temas


Cultura
Festivales
Matlachines

Localizaciones


Torreón

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

