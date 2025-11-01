Torreón: La Plaza Mayor vibrará con el Gran Encuentro de Matachines

El evento, organizado por el Ayuntamiento de Torreón a través del Instituto Municipal de Cultura y Educación (IMCE) y el DIF Municipal, en colaboración con la Diócesis de Torreón y las direcciones de Turismo y Desarrollo Social, reunirá a grupos de danzantes provenientes de distintas parroquias y comunidades laguneras.

TORREÓN, COAH.- El ritmo del tambor y el sonido del violín volverán a llenar la Plaza Mayor este lunes 3 de noviembre, cuando se lleve a cabo el Gran Encuentro de Matachines, uno de los actos más esperados del Festival Cultural El Mitote Lagunero 2025 .

Antonio Méndez Vigatá, titular del IMCE, destacó que la danza de matachines “es una de las expresiones más representativas del norte de México, símbolo de fe, devoción y comunidad”. Agregó que este encuentro busca reconocer la profunda tradición de las comunidades laguneras y fortalecer la identidad regional.

Cinco agrupaciones participarán en esta edición: Virgen del Carmen, Mi Virgen Bella, San Judas Tadeo, y Nuestra Señora de San Juan de los Lagos, entre otras, cuyos integrantes mostrarán la fuerza espiritual y la disciplina que caracteriza esta práctica ancestral.

Cada grupo, con sus colores, trajes y penachos, encarna siglos de mestizaje y fervor religioso. A través del movimiento armónico, los matachines expresan gratitud a la Virgen de Guadalupe y a sus santos patronos, preservando una herencia cultural que continúa viva en el corazón del norte mexicano.

El encuentro iniciará a las 17:30 horas en la explanada principal de la Plaza Mayor, en el marco de un festival que se desarrolla del 29 de octubre al 16 de noviembre, impulsado por el gobierno municipal encabezado por Román Alberto Cepeda González junto al Gobierno del Estado.