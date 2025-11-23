Torreón: Mantienen créditos a la palabra para mujeres emprendedoras

Para fortalecer la economía de las mujeres emprendedoras en Torreón, la Administración Municipal del alcalde Román Alberto Cepeda González continúa otorgando créditos a la palabra a través de la Dirección General de Desarrollo Económico, programa que sigue abierto y disponible para nuevas beneficiarias antes de que concluya el año.

Marcelo Valdés Quintana, titular de la dependencia, informó que el programa ha tenido una respuesta favorable, pues las participantes utilizan el capital recibido para expandir sus negocios, lo que repercute directamente en la economía de sus hogares.

Destacó que la iniciativa surge del interés del Alcalde por apoyar a mujeres que, en muchos casos, son jefas de familia y dependen únicamente de su actividad comercial.

De acuerdo con el funcionario, el programa ha logrado avances significativos en inclusión financiera y desarrollo económico local, al otorgar mil 200 créditos durante el año, equivalentes a más de 7 millones de pesos invertidos en apoyo a emprendedoras de la ciudad.

Valdés Quintana explicó que los créditos se otorgan mediante un convenio entre el Municipio y Banca Afirme, institución que funge como aliada estratégica en la promoción de proyectos productivos liderados por mujeres.

Requisitos y montos

Las interesadas deben presentar identificación oficial vigente, comprobante de domicilio reciente y llenar la solicitud correspondiente. Además, deberán contar con un proyecto productivo o actividad comercial que permita evaluar la viabilidad del financiamiento.

Uno de los requisitos principales es conformar un grupo solidario de entre 10 y 15 mujeres. Las solicitantes deberán acudir al área de Desarrollo Económico, ubicada en la planta baja del edificio del antiguo Banco de México, en la esquina de Morelos y Cepeda.

En una primera etapa, cada grupo beneficiado recibe 6 mil pesos. En caso de renovar, pueden acceder a un incremento de 2 mil pesos por ciclo hasta alcanzar un apoyo máximo de 16 mil pesos.

El Municipio exhortó a las emprendedoras interesadas a acudir en lo que resta del año, dado que aún existe disponibilidad de créditos.