Torreón: obras sin supervisión y mal uso de recursos, destapan crisis en ‘La Escuela es Nuestra’

TORREÓN, COAH.- Las irregularidades en obras de “La Escuela es Nuestra” incluyen falta de supervisión, recursos mal administrados, obras inconclusas y desfalcos.

Además se han reportado casos donde los comités escolares manejan el dinero directamente sin la vigilancia adecuada, resultando en proyectos abandonados o mal construidos.

TE PUEDE INTERESAR: Hay un detenido por muerte de la adolescente Silvia en ejido de Saltillo, confirma FGE

La coordinadora de los Servicios Educativos en la Región Laguna, Flor Estela Rentería, dijo que, a partir del accidente y fallecimiento de un menor en una primaria del municipio de San Pedro, al caerle encima una estructura metálica de una techumbre en construcción, se han expuesto una serie de deficiencias en la operación del programa federal.

El caso encendió las alertas en el gobierno de Coahuila, que en acuerdo con la Secretaría del Bienestar —rectora de este programa— ordenó una valoración profunda de obras concluidas, las que están en desarrollo e inconclusas.

Las primeras observaciones revelan que una gran parte de las obras se ejecutan sin la vigilancia ni supervisión de ninguna autoridad y, peor aún, sin constatar la experiencia profesional de quienes las realizan.

Lo ocurrido en el municipio de San Pedro son incidencias que derivan de una mala ejecución del programa y sobre todo de la falta de coordinación con quienes dirigen la escuela, explicó.

TE PUEDE INTERESAR: IMSS Coahuila promueve la vasectomía como método seguro

Declaró que, tras el incidente, algunas obras que estaban en curso fueron detenidas hasta que se tenga una mayor coordinación con quienes dirigen el programa federal.

Comentó que en la Comarca Lagunera de Coahuila se tienen mil 50 planteles de educación básica, de los cuales, unos de 500 han sido beneficiados con La Escuela es Nuestra, que otorga desde 200 hasta 600 mil pesos en nivel básico, de acuerdo con el número de alumnos inscritos.

Sin embargo, para la realización de las obras no existen licitaciones y contratos legalmente respaldados; los procesos han sido sustituidos por el amiguismo, el compadrazgo y la corrupción de los propios comités de padres de familia.

Existen al menos 60 planteles educativos en La Laguna donde se han encontrado observaciones, desde leves hasta graves, en las obras realizadas.

TE PUEDE INTERESAR: Entrega secretario de Gobierno Segundo Informe de Manolo Jiménez al Congreso

Estas van desde instalaciones eléctricas que no cumplen las especificaciones técnicas; multas de la Comisión Federal de Electricidad por tomas ilegales de energía, compras infladas, obras simuladas, instalaciones de alto riesgo; y, en otros casos, fraudes tanto de prestadores de servicios como de quienes manejaron los recursos.