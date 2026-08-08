Torreón: Plantean coordinación regional para fortalecer control y seguridad en taxis

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    Torreón: Plantean coordinación regional para fortalecer control y seguridad en taxis
    La propuesta para el libre tránsito de taxis en la zona coburbada de La Laguna, sigue en suspenso. SANDRA GÓMEZ

Aclara el alcalde Miguel Ángel Riquelme que aún no existe un acuerdo para implementar el sistema de traslados en la zona conurbada

TORREÓN, COAH.- La coordinación que impulsa el Mando Especial de La Laguna con los municipios de Lerdo, Gómez Palacio, Matamoros y Torreón responde a las solicitudes planteadas por cámaras empresariales y representantes del sector transportista, con el objetivo de reforzar la seguridad y mantener una movilidad ordenada en la región.

El alcalde de Torreón, Miguel Ángel Riquelme Solís, informó que, por el momento, la dinámica de los taxis entre los municipios permanece sin cambios: las unidades cruzan, dejan pasaje y retornan conforme a la operación que se ha mantenido habitualmente.

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No obstante, explicó que dentro del diálogo con los gobiernos municipales de la Comarca Lagunera se ha puesto sobre la mesa el modelo de seguridad de Coahuila, como una alternativa para fortalecer la vigilancia en los principales accesos a Torreón.

Una de las propuestas consiste en establecer carriles específicos en los ingresos y salidas entre Gómez Palacio y Torreón, a fin de que las cámaras de videovigilancia puedan captar imágenes de las unidades de taxi que ingresan a la ciudad. Con ello, los sistemas de identificación vehicular y facial permitirían registrar horarios, entradas, salidas y número de ocupantes, dentro de los protocolos de seguridad.

Riquelme Solís aclaró que todavía no existe un acuerdo definido para implementar este esquema y que se trata únicamente de una opción en análisis. Destacó, sin embargo, la disposición de las alcaldesas de los municipios duranguenses y del alcalde de Matamoros para mantener el diálogo regional.

Reconoció que existen diferencias normativas que deberán considerarse, pues mientras en Coahuila los municipios cuentan con facultades para regular el transporte público, en Durango esta responsabilidad corresponde al Gobierno del Estado.

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El Edil señaló que el proyecto de modernización del transporte deberá contemplar, en una etapa posterior, mecanismos de coordinación metropolitana entre las ciudades de La Laguna. Subrayó que cualquier medida deberá aplicarse con pleno respeto a la movilidad, evitando que las revisiones se conviertan en un factor de hostigamiento para los usuarios o trabajadores del transporte.

“La seguridad es lo más importante; no hay descanso”, sostuvo el Alcalde, al reiterar que Torreón mantendrá sus protocolos de vigilancia y colaboración regional para preservar la tranquilidad en toda la Comarca Lagunera.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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