Torreón prioriza inversión en seguridad, servicios básicos y obras en colonias

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    Torreón prioriza inversión en seguridad, servicios básicos y obras en colonias
    El Ayuntamiento de Torreón orientará su gasto hacia infraestructura pública y seguridad. ESPECIAL

Restructura Miguel Ángel Riquelme el presupuesto del Municipio; adquirirá 40 patrullas y más de 250 armas para la Policía Municipal

TORREÓN, COAH.- Para responder a los requerimientos más urgentes de la ciudadanía, el Ayuntamiento de Torreón reestructuró su presupuesto municipal destinando mayores fondos a la seguridad pública, la pavimentación, el abastecimiento de agua y el drenaje sanitarios, confirmó el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís, quien anunció la próxima incorporación de 40 patrullas y más de 250 armas para la Policía Municipal en septiembre.

El Edil señaló que las adecuaciones financieras aplicadas desde el arranque de la gestión han hecho posible orientar el gasto hacia la infraestructura y el equipamiento que generan un beneficio inmediato para la comunidad.

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“La inversión tuvo una redirección y eso no es algo secreto, es algo que les he ido mencionando y anunciando”, agregó.

En materia de protección ciudadana, la corporación reforzará su capacidad operativa durante septiembre con la entrega de 40 unidades policiales, sumadas a más de 250 armas de fuego (largas y cortas) cuya asignación ya fue notificada al Ayuntamiento y están listas para ser recolectadas.

Riquelme Solís detalló que el movimiento de partidas presupuestales también potenciará las labores de mantenimiento urbano, principalmente en bacheo y repavimentación, mediante la adquisición de nuevo equipo técnico.

De forma simultánea, se atenderá el rezago en redes de agua y alcantarillado a través del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS), coordinando acciones para intervenir de forma simultánea en los diversos sectores de la ciudad.

El plan municipal busca abordar las deficiencias de las colonias mediante intervenciones transversales de varias dependencias a la vez, abandonando el esquema de atención individual por servicio.

$!En septiembre la Policía Municipal será dotada de 40 nuevas patrullas.
En septiembre la Policía Municipal será dotada de 40 nuevas patrullas. CORTESÍA

Mencionó como muestra las acciones en La Fuente, sector donde cuadrillas de bacheo y pavimentación laboraron a la par del Simas y el sistema DIF para solucionar las distintas demandas vecinales.

“Estoy tratando de llegar a cada sector a anunciar una obra, anunciar que entran las brigadas”, dijo el Munícipe.

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Riquelme Solís sostuvo que este modelo operativo se replicará en el resto del municipio. Recordó que en Las Luisas las familias requirieron apoyo en la red sanitaria, por lo que esta misma semana acudirá personal operativo del Simas a la zona.

El objetivo es aprovechar dicho despliegue para integrar trabajos de bacheo y mantenimiento general, garantizando un impacto integral en el entorno social.

Riquelme Solís enfatizó que este reajuste de fondos busca equilibrar las capacidades operativas de las distintas áreas operativas del Municipio y dotarlas del equipo indispensable para eficientar su desempeño.

Asimismo, el Munícipe admitió que la redistribución del gasto no siempre cuenta con el aval de todos los sectores; sin embargo, reiteró que mantendrá la política de encauzar los recursos a la seguridad, la obra pública y los servicios que la población demanda con mayor urgencia.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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