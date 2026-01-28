Torreón se alista para aprovechar el impulso económico del Mundial 2026
El alcalde Román Cepeda confirma que la ciudad será subsede y espera la asignación de una selección nacional
TORREÓN, COAH.- Torreón aprovechará el impulso económico del Mundial de Futbol 2026 al fungir como subsede del torneo, afirmó el alcalde Román Alberto Cepeda, quien adelantó que entre febrero y marzo se confirmará la selección nacional que realizará actividades en el Territorio Santos Modelo (TSM).
El anuncio ha generado entusiasmo entre la afición local y ha llevado a las autoridades municipales a prepararse con anticipación para ofrecer condiciones óptimas a equipos, visitantes y medios internacionales. La posible llegada de una selección mundialista no solo tendrá impacto deportivo, sino también cultural y social para la región.
Cepeda recordó que México recibirá alrededor de 5.5 millones de visitantes durante el Mundial 2026, en el que se disputarán 13 partidos oficiales en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, lo que representa una oportunidad histórica para el turismo y la promoción del país a nivel internacional.
Aunque Torreón no será sede de partidos oficiales, se beneficiará del evento junto con ciudades como Tijuana, Cancún, Querétaro, Pachuca y Puebla, al recibir concentraciones de selecciones nacionales. Esto permitirá una importante derrama económica en sectores como hotelería, restaurantes, transporte y servicios, fortaleciendo la economía local.
De acuerdo con el alcalde, en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez Salinas y el sector empresarial, se trabaja en estrategias para maximizar el impacto económico en sedes y subsedes mundialistas, mediante acciones de promoción, infraestructura y seguridad.
La derrama económica, añadió, alcanzará tanto a comercios formales como a empresas familiares, además de generar empleos temporales y oportunidades para emprendedores locales.
Finalmente, el presidente municipal informó que el Centro de Convenciones de Torreón y la Plaza Mayor serán espacios oficiales para la transmisión de los partidos del Mundial 2026, además de que se instalarán pantallas gigantes en distintos puntos de la ciudad para fomentar la convivencia familiar y comunitaria durante el evento.