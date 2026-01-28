Torreón se alista para aprovechar el impulso económico del Mundial 2026

TORREÓN, COAH.- Torreón aprovechará el impulso económico del Mundial de Futbol 2026 al fungir como subsede del torneo, afirmó el alcalde Román Alberto Cepeda, quien adelantó que entre febrero y marzo se confirmará la selección nacional que realizará actividades en el Territorio Santos Modelo (TSM).

El anuncio ha generado entusiasmo entre la afición local y ha llevado a las autoridades municipales a prepararse con anticipación para ofrecer condiciones óptimas a equipos, visitantes y medios internacionales. La posible llegada de una selección mundialista no solo tendrá impacto deportivo, sino también cultural y social para la región.

Cepeda recordó que México recibirá alrededor de 5.5 millones de visitantes durante el Mundial 2026, en el que se disputarán 13 partidos oficiales en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, lo que representa una oportunidad histórica para el turismo y la promoción del país a nivel internacional.