Torreón: se estanca la Alerta de Género en Coahuila por falta de recursos

TORREÓN, COAH.- La solicitud de Alerta de Violencia de Género (AVG) para Coahuila, presentada en julio de 2024, permanece prácticamente detenida debido a la falta de presupuesto y de personal en la Secretaría de las Mujeres, denunció Sofía Díaz Lozano, vocera del colectivo Mujeres que Luchan por Mujeres y una de las promoventes del mecanismo.

Explicó que, hace dos semanas, integrantes del colectivo viajaron a la Ciudad de México para conocer los avances, luego de que en abril se anunciara la conformación del Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario encargado de iniciar la investigación formal.

Sin embargo, al reunirse con la directora de Alertas de Género, fueron informadas de que el área sufrió recortes de personal y que no cuenta ni siquiera con recursos para cubrir los viáticos necesarios para trasladar a las especialistas a Coahuila.

Según Díaz Lozano, la funcionaria también reconoció que las metodologías empleadas en los procesos de alerta actualmente activos no han sido del todo efectivas, generando retrasos adicionales.

Lamentó que esta situación ocurra en un momento histórico marcado por la llegada de la primera mujer presidenta y la creación de una secretaría dedicada al tema.

“Pensamos que habría mayor presupuesto y capital humano para trabajar en mejores condiciones o con mayor rapidez. Pero no. El presupuesto se está yendo a otras cosas que no parecen urgentes, aunque la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece la Alerta como un mecanismo de urgencia que debe atenderse de manera inmediata”, señaló.

Durante la visita a la capital del país, el colectivo propuso que las entrevistas a víctimas se realicen en línea para evitar los traslados del personal técnico, pero hasta ahora no han recibido respuesta.

Ante la falta de avances, las promoventes trabajan con el Instituto Federal de Defensoría Pública para analizar recursos legales que les permitan impugnar el retraso.

De concretarse, sería el segundo amparo interpuesto, pues ya existe uno presentado en febrero por dilación.

Aunque reconoció que los feminicidios disminuyeron respecto al año pasado, Díaz Lozano advirtió que otros indicadores de violencia siguen en niveles altos.

“El feminicidio es la cúspide de la violencia de género. Si vemos los delitos de violencia familiar, Coahuila es el sexto estado con más casos, incluso teniendo juzgados especializados.

No ha habido una mejoría, y ahí es donde deberían enfocarse las estrategias y políticas públicas del gobierno estatal”, afirmó.