Torreón: Transparencia municipal cierra 2025 con 518 solicitudes ciudadanas

Torreón
/ 27 enero 2026
    El interés ciudadano por la información pública se mantuvo constante durante el año. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

La mayoría de los trámites se realizaron a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, informó la Unidad Municipal

TORREÓN, COAH.- La Unidad de Transparencia Municipal concluyó el año 2025 con un total de 518 solicitudes de acceso a la información, informó Marbil Valdez Rodríguez, titular de la dependencia, durante la sesión de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Ciencia y Tecnología celebrada este martes.

De acuerdo con el informe presentado, 400 solicitudes fueron ingresadas a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, mientras que 118 se realizaron de manera presencial en el módulo de atención de la Unidad.

Valdez Rodríguez detalló que los meses con mayor demanda ciudadana fueron febrero, con 80 solicitudes; enero, con 70; marzo, con 69; y septiembre, con 48, lo que refleja un interés sostenido de la población por conocer la información pública municipal.

En cuanto a los recursos de revisión, se registraron 16 durante el año, siendo abril, marzo y septiembre los meses con mayor número de este tipo de trámites.

La funcionaria destacó que la Unidad de Transparencia mantiene un trabajo permanente en la actualización del Portal Municipal de Transparencia, como parte de un proceso continuo de mejora en el acceso a la información y la rendición de cuentas.

La información fue presentada durante la sesión de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Ciencia y Tecnología, presidida por la regidora Graciela Guadalupe Martínez Barraza, e integrada por las regidoras y regidores María Fernanda González Aponte, Diego Ontiveros Rentería, Raúl Alejandro Garza del Valle y Ariana Neiroli Cervantes Zamarrón.

