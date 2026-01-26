Un hito; ISSSTE Torreón realiza primer implante exitoso de válvula aórtica

Torreón
/ 26 enero 2026
    Un hito; ISSSTE Torreón realiza primer implante exitoso de válvula aórtica
    Cardiólogos intervencionistas lideraron el procedimiento realizado en el HRAE del ISSSTE. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO
Sandra Gómez
por Sandra Gómez

El procedimiento mínimamente invasivo marca un hito en la atención cardiológica de alta especialidad en la región

TORREÓN, COAH.- El Hospital Regional de Alta Especialidad (HRAE) del ISSSTE en Torreón realizó con éxito el primer Implante de Válvula Aórtica Transcatéter (TAVI), un procedimiento mínimamente invasivo que marca un avance histórico en la atención cardiológica de alta especialidad en la región.

La intervención se practicó a una mujer derechohabiente de 57 años diagnosticada con estenosis aórtica, enfermedad que reduce el flujo sanguíneo del corazón hacia el resto del cuerpo. El procedimiento estuvo a cargo de un equipo multidisciplinario del hospital y se llevó a cabo en la sala de hemodinamia de última generación del nosocomio.

El jefe de Hemodinamia del HRAE, Luis Enrique Vera Arroyo, informó que esta cirugía estructural se realizó por primera vez en dicha sala, lo que abre una nueva etapa para el servicio de cardiología del hospital y amplía el acceso a tratamientos de alta especialidad para los derechohabientes del ISSSTE en la región.

“El inicio de este tipo de procedimientos abre la puerta a que los pacientes tengan acceso a terapias avanzadas sin necesidad de ser trasladados a otros estados”, destacó el especialista.

Vera Arroyo explicó que el procedimiento tuvo una duración aproximada de dos horas y media y consistió en sustituir una válvula aórtica dañada por una nueva válvula biológica, introducida mediante un catéter a través de una arteria hasta el corazón, lo que evita una cirugía de corazón abierto.

Señaló que el TAVI representa un menor riesgo para el paciente y permite una recuperación más rápida, además de reducir significativamente los síntomas y la progresión del deterioro de la función cardíaca.

En la intervención participaron más de 10 trabajadores de la salud, entre ellos cuatro cardiólogos intervencionistas, dos anestesiólogos, un ecocardiografista, técnicos radiólogos y personal de enfermería, además del apoyo de áreas administrativas y médicas como banco de sangre, medicina interna, neumología y ecocardiografía.

Desde la puesta en marcha de la sala de hemodinamia en septiembre de 2024, el hospital brinda atención las 24 horas y realiza entre ocho y 15 procedimientos semanales a pacientes de entre 41 y 88 años con distintos padecimientos cardiovasculares, consolidándose como un referente regional en atención cardiológica especializada.

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

Sancho, para servir a usted