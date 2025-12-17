UAdeC logra reconocimiento histórico con 24 posgrados avalados por el SNP 2025

La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) alcanzó un logro sin precedentes al participar con éxito en la Convocatoria 2025 del Sistema Nacional de Posgrados (SNP) de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), al registrar 27 programas académicos, de los cuales 24 fueron reconocidos por su calidad, consolidando así su posicionamiento como una de las instituciones de educación Superior más sólidas del País en materia de formación de Posgrado.

Este resultado marca un hecho histórico para la máxima casa de estudios de Coahuila, al reflejar el fortalecimiento de sus capacidades académicas, científicas y de investigación, así como el compromiso institucional con la excelencia educativa y la generación de conocimiento de alto impacto social.

La Secihti, instancia del Gobierno de México responsable de formular y conducir la política nacional en ciencia, humanidades, tecnología e innovación, reconoce a través del Sistema Nacional de Posgrados aquellos programas que cumplen con estándares rigurosos de calidad académica, pertinencia social y vinculación con las necesidades del desarrollo nacional.

En la Unidad Sureste, fueron reconocidos los doctorados en Ciencia y Tecnología de Alimentos, Ciencia y Tecnología de Materiales y Ciencias en Biotecnología, impartidos por la Facultad de Ciencias Químicas; el Doctorado en Ciencias y Humanidades para el Desarrollo Interdisciplinario del Centro de Estudios e Investigaciones Interdisciplinarios; el Doctorado en Economía Regional del Centro de Investigaciones Socioeconómicas; el Doctorado en Ingeniería de la Facultad de Ingeniería, así como el Doctorado en Psicología de la Salud de la Facultad de Psicología.

A nivel de maestría, obtuvieron reconocimiento la Maestría en Ciencia de Datos y Optimización del Centro de Investigación en Matemática; las Maestrías en Ciencia y Tecnología de Materiales, Ciencia y Tecnología Química, Ciencia y Tecnología de Alimentos y Ciencias en Biotecnología de la Facultad de Ciencias Químicas; la Maestría en Economía Regional del Centro de Investigaciones Socioeconómicas; la Maestría en Enfermería de la Facultad de Enfermería “Dr. Santiago Valdés Galindo”; la Maestría en Historia del Noreste Mexicano y Texas de la Facultad de Ciencias Sociales; la Maestría en Ingeniería Aplicada con acentuaciones en Cómputo Móvil y Pervasivo y Manufactura Integral de la Facultad de Sistemas; la Maestría en Matemática Educativa de la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas, y la Maestría en Psicología Clínica de la Facultad de Psicología.

En la Unidad Norte, fueron avaladas la Maestría en Ciencia y Tecnología de la Metalurgia de la Facultad de Metalurgia y la Maestría en Ingeniería Ambiental y Seguridad del Centro de Investigación en Geociencias, programas estratégicos para el desarrollo industrial y ambiental de la región.

Por su parte, la Unidad Laguna sumó el reconocimiento a la Maestría en Ingeniería Bioquímica de la Facultad de Ciencias Biológicas; la Maestría en Ingeniería Mecánica con Acentuación en Materiales de la Facultad de Ingeniería, así como las Maestrías en Investigación Clínica y en Investigación Multidisciplinaria de la Salud de la Facultad de Medicina UL.

Este amplio reconocimiento reafirma el papel de la Universidad Autónoma de Coahuila como un referente en la formación de recursos humanos altamente especializados, con impacto directo en la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la atención a problemáticas sociales, económicas y de salud en la entidad y el país.