UAdeC tiene nueva titular en Defensoría de Derechos Humanos y en Tribunal para atender violencia de género

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Coahuila
/ 26 marzo 2026
    UAdeC tiene nueva titular en Defensoría de Derechos Humanos y en Tribunal para atender violencia de género
    Presentan nuevas instalaciones que albergarán estas instancias OMAR SAUCEDO

La universidad también inauguró la casa de los derechos humanos, un espacio dedicado a brindar atención segura a víctimas dentro de su comunidad

La tarde de este jueves, la Universidad Autónoma de Coahuila realizó el nombramiento de nuevas autoridades en materia de derechos humanos y atención a la violencia de género, además de presentar las instalaciones que albergarán estas instancias.

El rector Octavio Pimentel Martínez encabezó la entrega de nombramientos, entre ellos el de la maestra Nadia Libertad Salas Carrillo como titular de la Defensoría de los Derechos Humanos Universitarios. También se designó a Jorge Eduardo Froto Madariaga como defensor adjunto, y a Cinthia Denise Mata Moreno al frente del Tribunal Universitario encargado de atender casos de violencia de género.

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Como parte de estas acciones, se abrió un nuevo espacio al que el rector llamó la Casa de los Derechos Universitarios, diseñado para brindar atención a víctimas en un entorno seguro, con áreas adecuadas para la escucha, el acompañamiento y la atención psicológica, con el objetivo de garantizar privacidad y confianza a quienes acudan.

$!Cinthia Denise Mata Moreno estará al frente del Tribunal Universitario encargado de atender casos de violencia de género.
Cinthia Denise Mata Moreno estará al frente del Tribunal Universitario encargado de atender casos de violencia de género. OMAR SAUCEDO

La nueva titular de la Defensoría, Nadia Salas, señaló que estas instalaciones representan un avance en la atención a la comunidad universitaria, al fortalecer la cercanía, la sensibilidad y la confianza en los procesos. Destacó que el trabajo se realiza en coordinación con distintas instancias e instituciones para asegurar una atención integral y libre de violencia.

El evento contó con la presencia de Liliana Salinas Valdés, presidenta honoraria del DIF Coahuila, quien subrayó la importancia de generar espacios seguros dentro de la universidad, especialmente para las mujeres, quienes representan más de la mitad de la población estudiantil.

$!Nadia Libertad Salas Carrillo fue designada como titular de la Defensoría de los Derechos Humanos Universitarios
Nadia Libertad Salas Carrillo fue designada como titular de la Defensoría de los Derechos Humanos Universitarios OMAR SAUCEDO

Por su parte, el rector indicó que la creación de estos espacios responde a la necesidad de garantizar entornos seguros y de fortalecer la autonomía en la toma de decisiones del Tribunal Universitario, cuyas resoluciones, dijo, son respetadas sin intervención de la rectoría.

$!Jorge Eduardo Froto Madariaga, nombrado defensor adjunto.
Jorge Eduardo Froto Madariaga, nombrado defensor adjunto. OMAR SAUCEDO

Añadió que el objetivo es evitar la revictimización y priorizar el acompañamiento a quienes enfrenten alguna situación de violencia, colocando en el centro la atención a las víctimas por encima de cualquier otra acción.

“Aquí hay espacios seguros que van a poder ayudar a todas las mujeres universitarias y de Coahuila”, aseveró.

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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