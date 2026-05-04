Universidad Tecnológica de Coahuila consolida crecimiento, vinculación industrial y alta empleabilidad

Durante el encuentro, los integrantes del órgano colegiado reconocieron la conducción de la Rectoría encabezada por Sergio Guadarrama, luego de aprobar por unanimidad los acuerdos sometidos a consideración, respaldando una gestión enfocada en resultados, planeación y fortalecimiento permanente de la institución.

RAMOS ARIZPE, COAH.- La Universidad Tecnológica de Coahuila ratificó su etapa de consolidación institucional al presentar resultados sobresalientes en desempeño académico, articulación con el sector industrial y desarrollo estratégico durante la Segunda Sesión Ordinaria 2026 de su Honorable Consejo Directivo, realizada el pasado 27 de abril.

CRECIMIENTO SOSTENIDO

Entre los indicadores más relevantes, se destacó un incremento acumulado del 37.3 por ciento en la población escolar desde 2022, año en que inició la actual administración.

Actualmente, la casa de estudios registra una matrícula de 3 mil 707 estudiantes, cifra que confirma su consolidación como una de las instituciones de educación superior con mayor dinamismo en la región y una creciente capacidad de atracción entre los jóvenes.

MAYOR CONEXIÓN CON LA INDUSTRIA

En el rubro de colaboración estratégica, se informó que los acuerdos de cooperación con compañías del sector productivo han crecido un 60 por ciento en los últimos años, fortaleciendo los esquemas de formación práctica y generando nuevas oportunidades de desarrollo para el alumnado.

Como parte de este avance, 216 jóvenes participan actualmente en el modelo de formación dual, esquema desarrollado en coordinación con tres compañías, permitiendo combinar el aprendizaje en aula con experiencia directa en entornos reales de trabajo.

EGRESADOS CON ALTA COLOCACIÓN PROFESIONAL

Uno de los indicadores que mayor atención generó durante la sesión fue el nivel de empleabilidad de quienes concluyen sus estudios, al reportarse que 96 de cada 100 profesionistas logran incorporarse al mercado laboral.