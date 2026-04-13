Vamos a cerrar acuerdos para que lleguen más inversiones: Gobernador de Coahuila

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Coahuila
/ 13 abril 2026
    Vamos a cerrar acuerdos para que lleguen más inversiones: Gobernador de Coahuila
    El mandatario afirmó que el objetivo es atraer capital extranjero y cerrar nuevos acuerdos de inversión. CORTESÍA

Manolo Jiménez tendrá reuniones en Washington con empresas canadienses y estadounidenses

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, presentó en Piedras Negras nuevas acciones orientadas a fortalecer la economía y garantizar la seguridad en la entidad, entre las que destacan próximas giras internacionales y la coordinación con sectores estratégicos.

Durante su mensaje, el mandatario anunció que esta semana realizará una gira de trabajo en Estados Unidos con el objetivo de promover al estado como destino de inversión.

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“El miércoles estaremos en Washington en una gira económica, con reuniones programadas con empresas canadienses y estadounidenses”, señaló.

Jiménez Salinas subrayó que estas gestiones buscan consolidar a Coahuila como un polo atractivo para el capital extranjero. “Vamos a estar un par de días promoviendo a Coahuila y cerrando acuerdos para que lleguen más inversiones”, puntualizó.

El gobernador enfatizó que este tipo de encuentros son fundamentales para dinamizar la economía local y generar empleos para las familias coahuilenses. “Lo que queremos es seguir creando oportunidades y mantener a nuestro estado como uno de los más competitivos del país”, afirmó.

En materia de seguridad, reiteró su compromiso de mantener a Coahuila como una de las entidades más seguras de México, mediante estrategias integrales y coordinación interinstitucional. “La seguridad es una de nuestras principales prioridades y vamos a seguir invirtiendo en este rubro”, sostuvo.

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Asimismo, destacó el trabajo conjunto con el Ejército, la Guardia Nacional y las policías municipales para garantizar la paz en todas las regiones del estado. “Seguimos trabajando en equipo para fortalecer la seguridad”, agregó.

Finalmente, Jiménez Salinas reafirmó que su administración continuará impulsando acciones que favorezcan el desarrollo económico y social de Coahuila. “Vamos a seguir trabajando con todo para que a Coahuila le siga yendo bien”, concluyó.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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