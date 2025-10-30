¿Ya estás listo? Este fin de semana Ramos Arizpe celebrará el Festival de la Catrina y la Feria del Tamal y Pan de Pulque
El Festival de la Catrina se llevará a cabo del 31 de octubre al 2 de noviembre de 2025 en el centro histórico de la ciudad
Del 31 de octubre al 2 de noviembre de 2025, el centro histórico de Ramos Arizpe se llenará de color, música y tradición con la celebración del Festival de la Catrina y la Feria del Tamal y Pan de Pulque 2025, que ofrecerá a las familias ramosarizpenses una experiencia cultural, artística y gastronómica única.
El presidente municipal, Tomás Gutiérrez Merino, destacó que este festival es una oportunidad para fortalecer los lazos entre la ciudadanía, las instituciones educativas y el gobierno local, así como para preservar y difundir las costumbres que identifican a la comunidad.
“El Festival de la Catrina es uno de los últimos eventos multitudinarios del año, pero también uno de los más importantes para reforzar nuestras raíces. Celebramos nuestras tradiciones con orgullo, con la participación de escuelas, familias y áreas de la administración municipal, para que las nuevas generaciones conozcan y valoren la riqueza de nuestra cultura”, señaló el alcalde.
Entre las actividades programadas destacan la instalación de 14 altares de muertos, elaborados por diversas instituciones educativas del municipio, incluyendo un altar principal con temática tradicional mexicana. Además, durante los tres días de festividad habrá presentaciones artísticas, música, danzas, callejoneadas y concursos de catrinas, brindando un espacio de encuentro y diversión para la ciudadanía.
En la pate gastronómica se contará con la participación de 35 expositores de tamales, 15 de pan de pulque y más de 30 mujeres emprendedoras, quienes ofrecerán lo mejor de la gastronomía local. Asimismo, instituciones como jardines de niños, la Universidad Tecnológica de Coahuila, Casa de la Cultura, DIF Municipal e ICATEC serán parte activa de la programación, contribuyendo al desarrollo cultural del evento.
Con esta celebración, Ramos Arizpe reafirma su compromiso con la preservación de la tradición mexicana, ofreciendo a sus habitantes y visitantes un espacio de convivencia, aprendizaje y disfrute en torno a las raíces culturales que distinguen a la ciudad.