¿Ya estás listo? Este fin de semana Ramos Arizpe celebrará el Festival de la Catrina y la Feria del Tamal y Pan de Pulque

Coahuila
/ 30 octubre 2025
    ¿Ya estás listo? Este fin de semana Ramos Arizpe celebrará el Festival de la Catrina y la Feria del Tamal y Pan de Pulque
    El evento busca que familias, escuelas e instituciones participen y conozcan la cultura local. FOTO: CORTESÍA

El Festival de la Catrina se llevará a cabo del 31 de octubre al 2 de noviembre de 2025 en el centro histórico de la ciudad

Del 31 de octubre al 2 de noviembre de 2025, el centro histórico de Ramos Arizpe se llenará de color, música y tradición con la celebración del Festival de la Catrina y la Feria del Tamal y Pan de Pulque 2025, que ofrecerá a las familias ramosarizpenses una experiencia cultural, artística y gastronómica única.

El presidente municipal, Tomás Gutiérrez Merino, destacó que este festival es una oportunidad para fortalecer los lazos entre la ciudadanía, las instituciones educativas y el gobierno local, así como para preservar y difundir las costumbres que identifican a la comunidad.

TE PUEDE INTERESAR: Ramos Arizpe: Programa ‘Tú Decides’ llega al ejido Guajardo

“El Festival de la Catrina es uno de los últimos eventos multitudinarios del año, pero también uno de los más importantes para reforzar nuestras raíces. Celebramos nuestras tradiciones con orgullo, con la participación de escuelas, familias y áreas de la administración municipal, para que las nuevas generaciones conozcan y valoren la riqueza de nuestra cultura”, señaló el alcalde.

$!Se instalarán los catrines y 14 altares de muertos, incluyendo un altar principal con temática tradicional mexicana.
Se instalarán los catrines y 14 altares de muertos, incluyendo un altar principal con temática tradicional mexicana. FOTO: CORTESÍA

Entre las actividades programadas destacan la instalación de 14 altares de muertos, elaborados por diversas instituciones educativas del municipio, incluyendo un altar principal con temática tradicional mexicana. Además, durante los tres días de festividad habrá presentaciones artísticas, música, danzas, callejoneadas y concursos de catrinas, brindando un espacio de encuentro y diversión para la ciudadanía.

TE PUEDE INTERESAR: Dan mantenimiento a panteones y espacios públicos por el Día de Muertos en Ramos Arizpe

En la pate gastronómica se contará con la participación de 35 expositores de tamales, 15 de pan de pulque y más de 30 mujeres emprendedoras, quienes ofrecerán lo mejor de la gastronomía local. Asimismo, instituciones como jardines de niños, la Universidad Tecnológica de Coahuila, Casa de la Cultura, DIF Municipal e ICATEC serán parte activa de la programación, contribuyendo al desarrollo cultural del evento.

Con esta celebración, Ramos Arizpe reafirma su compromiso con la preservación de la tradición mexicana, ofreciendo a sus habitantes y visitantes un espacio de convivencia, aprendizaje y disfrute en torno a las raíces culturales que distinguen a la ciudad.

Temas


Día De Muertos

Localizaciones


Ramos Arizpe

Personajes


Tomas Gutiérrez Merino

true

Gerardo Hernández

Editor Web con experiencia en política, música y cultura pop (videojuegos, series, cómics y películas). Desde 2013 dedicado al periodismo, la locución y la fotografía.

Colaborador de VANGUARDIA desde el año 2016. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la FCC de la Universidad Autónoma de Coahuila.”

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Saltillo reafirmó su rol clave en la producción automotriz a nivel nacional, en particular para Stellantis.

Saltillo reafirma su liderazgo industrial con la nueva generación de camionetas RAM (VIDEOS)
Tras el incumplimiento de México con la cuota que debía entregar, los especialistas hablaron sobre posibles alternativas para mejorar la situación.

Estados y municipios deben ser parte en tratado de aguas internacionales
true

POLITICÓN: Tras cinco años, Viva Aerobús reactiva hoy la ruta Saltillo-CDMX
true

La forma de gobernar de Sheinbaum
true

La nueva casta morenista: Ya llegó. Ya está aquí
true

Coahuila: ¿seguirá viva la alianza PRI-PAN para que continúe el trueque, el ‘dame y te doy’?
Un carbón de alta gama política

Un carbón de alta gama política
true

“No eres igual que antes, has cambiado.” Claro que he cambiado, de eso se trata la vida