¿Ya estás listo? Este fin de semana Ramos Arizpe celebrará el Festival de la Catrina y la Feria del Tamal y Pan de Pulque

Del 31 de octubre al 2 de noviembre de 2025, el centro histórico de Ramos Arizpe se llenará de color, música y tradición con la celebración del Festival de la Catrina y la Feria del Tamal y Pan de Pulque 2025, que ofrecerá a las familias ramosarizpenses una experiencia cultural, artística y gastronómica única.

El presidente municipal, Tomás Gutiérrez Merino, destacó que este festival es una oportunidad para fortalecer los lazos entre la ciudadanía, las instituciones educativas y el gobierno local, así como para preservar y difundir las costumbres que identifican a la comunidad.

TE PUEDE INTERESAR: Ramos Arizpe: Programa ‘Tú Decides’ llega al ejido Guajardo

“El Festival de la Catrina es uno de los últimos eventos multitudinarios del año, pero también uno de los más importantes para reforzar nuestras raíces. Celebramos nuestras tradiciones con orgullo, con la participación de escuelas, familias y áreas de la administración municipal, para que las nuevas generaciones conozcan y valoren la riqueza de nuestra cultura”, señaló el alcalde.