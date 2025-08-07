A los Diablos Rojos todo les sonríe en la temporada, ¿les bastará para lograr el campeonato ?

Deportes
/ 7 agosto 2025
    A los Diablos Rojos todo les sonríe en la temporada, ¿les bastará para lograr el campeonato ?
    En su aniversario número 85, los Diablos Rojos lucen imbatibles en la búsqueda del bicampeonato. FOTO: LMB

El equipo capitalino cumplió una campaña triunfal y diseñada muy a su favor, con calendario amigable y ellos han respondido siendo el mejor equipo de la Liga

A punto de iniciar los playoffs, todo parece sonreírle a los Diablos Rojos del México, quienes, en el marco de su 85 aniversario han tenido el privilegio de ser el único equipo que jugó 10 de sus 15 series como local en fin de semana.

El equipo escarlata cumplió un calendario muy beneficioso, pues la Liga Mexicana de Beisbol les permitió explotar al máximo la localía y capitalizar el atractivo del estadio Alfredo Harp Helú. Aunque los playoffs sean una historia diferente, el momento que vive el equipo es de destacarse por encima del resto de novenas.

Además, el equipo contó el Juego de Estrellas, que también se celebró en la Ciudad de México pese a que la sede había sido otorgada a la capital en 2019, lo que generó inconformidad en otros clubes.

TE PUEDE INTERESAR: Lamine Yamal y PSG encabezan la lista de nominados al Balón de Oro 2025

Incluso, su serie más emblemática, ante los Tigres fue la única que se jugó dos veces en fin de semana, lo que impulsó de forma notable la asistencia: 103,966 aficionados en total durante esos seis duelos, de acuerdo con cifras oficiales de la liga.

El club volvió a organizar su ya tradicional “fin de semana de Star Wars” del 2 al 4 de mayo frente a los Guerreros de Oaxaca, registrando su mejor entrada de la campaña: 59,712 personas en tres días, con un tope de 20,025 el domingo, la cifra más alta del año para los escarlatas.

La fortuna del calendario no terminó ahí. Al siguiente fin de semana —que coincidió con el Día de las Madres— los Diablos recibieron a los Piratas de Campeche, cuando lo habitual habría sido una gira. Aunque en esta ocasión la asistencia fue más modesta (34,610), sumó otro beneficio para el equipo.

La serie inaugural frente a Leones de Yucatán, jugada del jueves 17 al sábado 19 de abril, también entró en la categoría de fin de semana y reunió a 55,918 aficionados, la tercera mejor entrada del año. El resto de sus compromisos sabatinos y dominicales como local fueron ante Conspiradores de Querétaro, Pericos de Puebla, Acereros de Monclova y Bravos de León.

La diferencia de jugar entre semana es notoria. Por ejemplo, el martes 29 de abril, en el inicio de la serie contra El Águila de Veracruz, apenas 6,995 personas asistieron al Alfredo Harp Helú, una cifra muy por debajo de las registradas en sábado o domingo.

Hasta el 30 de julio, de los 26 juegos disputados en fin de semana, los Diablos habían convocado a 411,158 aficionados, parte de un total de 541,786 en la temporada, con lo que ya establecieron una nueva marca de asistencia.

En un año de festejos, la LMB encontró en el estadio capitalino una mina de oro y la explotó al máximo, aun a costa de que otros equipos, como los Tecolotes de los Dos Laredos y Bravos de León, recibieran apenas seis series de fin de semana.

Con información de Excélsior.

Temas


Diablos Rojos De México
LMB

Localizaciones


Oaxaca
México

Organizaciones


LMB
Liga Mexicana

COMENTARIOS

Selección de los editores
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó el nuevo perfil y agradeció la labor de Pablo Gómez | Foto: Especial

Sheinbaum asegura que con Omar Reyes en la UIF se reforzará la investigación contra el lavado

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, visitará Nuevo León, el próximo 26 de agosto, para arrancar de manera oficial los trabajos del tren de pasajeros que recorrerá de CDMX a Nuevo Laredo.

Sheinbaum irá a Nuevo León para arranque de obras del tramo Saltillo-Nuevo Laredo: Samuel García
Descarta presidenta que el problema sea por una afectación en las plantas de generación | Foto: Especial

Apagones en sureste son por alta demanda de energía: Sheinbaum
Especialista advierte que la gentrificación se caracteriza por la subordinación del Estado a las necesidades del mercado | Foto: Especial

Advierten expertos de la UNAM: creciente gentrificación es por codicia de inmobiliarias
La droga estaba contenida en 11 paquetes y arrojó un peso de unos 200 kilos, especificó la FGR.

Cae hombre con 200 kilos de enervante oculto entre pacas de paja, en Nuevo León
Con 32 ambientalistas fallecidos México se ubica en el segundo lugar en el mapa de Front Line Defenders de los cinco países iberoamericanos más peligrosos para ser defensor ambiental.

¿Cuáles son los cinco países más peligrosos para desempeñarse como defensor ambiental en Latinoamérica?
Estados Unidos incrementa a 50 millones la recompensa por Maduro

Estados Unidos incrementa la recompensa a 50 millones por información para capturar Nicolás Maduro

El pequeño Fernando, de apenas cinco años, fue secuestrado y posteriormente hallado sin vida en Los Reyes La Paz, Estado de México. Todo por una deuda de mil pesos.

Por deuda de mil pesos.... Secuestran y asesinan a ‘Fernandito’, niño de 5 años, en Edomex