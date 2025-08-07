A los Diablos Rojos todo les sonríe en la temporada, ¿les bastará para lograr el campeonato ?

A punto de iniciar los playoffs, todo parece sonreírle a los Diablos Rojos del México, quienes, en el marco de su 85 aniversario han tenido el privilegio de ser el único equipo que jugó 10 de sus 15 series como local en fin de semana.

El equipo escarlata cumplió un calendario muy beneficioso, pues la Liga Mexicana de Beisbol les permitió explotar al máximo la localía y capitalizar el atractivo del estadio Alfredo Harp Helú. Aunque los playoffs sean una historia diferente, el momento que vive el equipo es de destacarse por encima del resto de novenas.

Además, el equipo contó el Juego de Estrellas, que también se celebró en la Ciudad de México pese a que la sede había sido otorgada a la capital en 2019, lo que generó inconformidad en otros clubes.

Incluso, su serie más emblemática, ante los Tigres fue la única que se jugó dos veces en fin de semana, lo que impulsó de forma notable la asistencia: 103,966 aficionados en total durante esos seis duelos, de acuerdo con cifras oficiales de la liga.

El club volvió a organizar su ya tradicional “fin de semana de Star Wars” del 2 al 4 de mayo frente a los Guerreros de Oaxaca, registrando su mejor entrada de la campaña: 59,712 personas en tres días, con un tope de 20,025 el domingo, la cifra más alta del año para los escarlatas.

La fortuna del calendario no terminó ahí. Al siguiente fin de semana —que coincidió con el Día de las Madres— los Diablos recibieron a los Piratas de Campeche, cuando lo habitual habría sido una gira. Aunque en esta ocasión la asistencia fue más modesta (34,610), sumó otro beneficio para el equipo.

La serie inaugural frente a Leones de Yucatán, jugada del jueves 17 al sábado 19 de abril, también entró en la categoría de fin de semana y reunió a 55,918 aficionados, la tercera mejor entrada del año. El resto de sus compromisos sabatinos y dominicales como local fueron ante Conspiradores de Querétaro, Pericos de Puebla, Acereros de Monclova y Bravos de León.

La diferencia de jugar entre semana es notoria. Por ejemplo, el martes 29 de abril, en el inicio de la serie contra El Águila de Veracruz, apenas 6,995 personas asistieron al Alfredo Harp Helú, una cifra muy por debajo de las registradas en sábado o domingo.

Hasta el 30 de julio, de los 26 juegos disputados en fin de semana, los Diablos habían convocado a 411,158 aficionados, parte de un total de 541,786 en la temporada, con lo que ya establecieron una nueva marca de asistencia.

En un año de festejos, la LMB encontró en el estadio capitalino una mina de oro y la explotó al máximo, aun a costa de que otros equipos, como los Tecolotes de los Dos Laredos y Bravos de León, recibieran apenas seis series de fin de semana.

Con información de Excélsior.