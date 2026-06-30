AC Milan rompe el mercado: ficha a Gonçalo Ramos en una transferencia récord

El AC Milan oficializó este martes el fichaje del delantero portugués Gonçalo Ramos , quien llega procedente del Paris Saint-Germain tras convertirse en la incorporación más costosa en la historia del conjunto rossonero.

A través de un comunicado, el club italiano informó que Ramos firmó contrato hasta el 30 de junio de 2031, poniendo fin a su etapa con el PSG para asumir un nuevo reto en la Serie A.

Aunque el Milan no reveló las cifras de la operación, diversos medios italianos aseguran que el traspaso se cerró por entre 60 y 70 millones de euros, monto que supera el anterior récord del club, establecido en 49.5 millones de euros por el fichaje de Rafael Leão en 2019.

Con 25 años, Gonçalo Ramos llega al Milan mientras disputa el Mundial de 2026 con la selección de Portugal y será dirigido por su compatriota Rúben Amorim, quien inicia una nueva etapa al frente del histórico club italiano.

El atacante deja el PSG después de tres temporadas en las que conquistó tres títulos de la Ligue 1, dos Copas de Francia y dos ediciones de la UEFA Champions League. Sin embargo, nunca logró consolidarse como titular indiscutible bajo las órdenes de Luis Enrique, primero compitiendo con Kylian Mbappé y posteriormente con Ousmane Dembélé.

Durante la campaña más reciente, Ramos no inició como titular ningún partido de la Champions League, aunque se convirtió en un revulsivo habitual desde el banquillo gracias a su capacidad goleadora y movilidad en el ataque.

En total, el portugués se despide del conjunto parisino con 45 goles en 131 partidos oficiales, cifras que convencieron al Milan de realizar una inversión histórica para reforzar su ofensiva.