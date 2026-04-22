Adiós a los papelitos en Argentina; tras incendio en el Clásico, prohíben esa tradición

Una de las tradiciones más emblemáticas del futbol argentino llegó a su fin. Arrojar confeti y papelitos desde las tribunas ya no será permitido en los estadios de la Ciudad de Buenos Aires, luego del incendio que se registró durante el recibimiento de los aficionados de River Plate en el Clásico ante Boca Juniors disputado el domingo pasado en el Estadio Monumental. El Comité de Seguridad Deportiva de Buenos Aires anunció este miércoles la prohibición preventiva del uso de papeles cortados, tras el incidente que obligó a la intervención inmediata de los bomberos. Las llamas provocaron daños en varias butacas del estadio y generaron corridas entre los asistentes, en un momento de tensión que opacó el ambiente festivo del encuentro. Las autoridades explicaron que, aunque el club local contaba con protocolos de contingencia aprobados y recursos para aplicarlos, el episodio dejó en evidencia el riesgo que estos materiales representan.

“Se produjo una incidencia que evidencia de manera concreta el potencial riesgo de ignición que dichos materiales implican en contextos de alta concentración de público”, señalaron en su comunicado oficial. El incendio se originó en pleno recibimiento del conjunto “millonario”, cuando miles de aficionados arrojaron papelitos y se encendieron bengalas y pirotecnia. ¿CÓMO SE DIO EL INCENDIO EN EL CLÁSICO? La acumulación de confeti, combinada con el fuego, provocó un principio de incendio en una de las gradas, específicamente en una zona cercana a las butacas. Algunos espectadores intentaron apagarlo con botellas de agua, mientras el personal de seguridad reaccionó con rapidez hasta que los bomberos controlaron la situación, apenas minutos antes del inicio del partido. En la previa del clásico, la subcomisión del hincha de River Plate había convocado a cortar miles de papelitos para crear un recibimiento espectacular. Sin embargo, el espectáculo terminó empañado y Boca se llevó el triunfo por 1-0, gracias a un penal de Leandro Paredes.

La costumbre de arrojar confeti desde las tribunas se popularizó durante el Mundial de 1978, organizado en Argentina, y con el tiempo fue adoptada por hinchadas de todo el mundo. No obstante, el reciente incidente en el Monumental ha encendido las alarmas y ahora marca un antes y un después en la seguridad de los estadios porteños.

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