Alessandro Bastoni, del Inter, investigado por prostitución de una menor, deberá declarar ante la Fiscalía de Milán

La investigación gira en torno a la empresa de eventos Ma.De. Milano , con sede en las afueras de Milán, señalada por organizar fiestas privadas “todo incluido” para jugadores profesionales, en las que presuntamente facilitaba el contacto con escorts.

De acuerdo con las agencias Ansa y AGI , el zaguero de 27 años recibió una notificación formal en la que se le informa que está siendo investigado por la presunta contratación de servicios sexuales de una menor de 17 años , hechos que habrían ocurrido en 2020.

El defensa italiano Alessandro Bastoni , figura del Inter de Milán , deberá comparecer este viernes ante la Fiscalía de Milán como parte de una investigación sobre una presunta red de prostitución de lujo que, según las autoridades, operaba ofreciendo servicios a futbolistas de la Serie A.

Bastoni es el primer futbolista investigado formalmente dentro del caso. En contraste, Daniel Maldini, Riccardo Calafiori y Kevin Bonifazi también serán llamados a declarar, aunque únicamente en calidad de testigos.

La causa, encabezada por las fiscales Bruna Albertini y Rosaria Stagnaro, ya provocó en abril la detención domiciliaria de varios sospechosos, acusados de asociación delictiva para favorecer y explotar la prostitución.

LOS MENSAJES QUE INVESTIGA LA FISCALÍA

Uno de los episodios centrales ocurrió entre la noche del 9 y 10 de julio de 2020. Según la reconstrucción de la Fiscalía, Bastoni habría intercambiado mensajes con Alessio Salamone, un relaciones públicas vinculado a Ma.De. Milano, para organizar una reunión privada en un apartamento proporcionado por la agencia.

Los investigadores sostienen que en esa conversación se habría pactado un encuentro sexual con una menor de edad, además de establecer un pago por los servicios.

Entre las pruebas analizadas aparecen mensajes en los que Salamone le informa al futbolista que ”la chica está disponible”, además de señalar que únicamente debía asegurarse de que fuera acompañada de regreso a su casa al día siguiente.

Tras un partido del Inter en Verona, los chats muestran nuevas conversaciones con referencias explícitas sobre la joven y la organización del encuentro, al que asistirían Bastoni, dos amigos y otras dos mujeres, en una velada descrita como una reunión privada con sushi.

Para la Fiscalía, uno de los elementos más relevantes ocurrió durante la madrugada, cuando Salamone escribió al jugador un mensaje relacionado con la menor y, posteriormente, contactó con la joven para preguntarle si todo estaba bien.

La respuesta, incorporada al expediente, indicaba que se encontraba en la casa de Bastoni y que pasaría allí la noche, además de mencionar que sería llevada de regreso a su domicilio al día siguiente. Los investigadores consideran que este intercambio constituye un indicio de que la menor permaneció con el futbolista tras la reunión organizada por la presunta red.

RECHAZAN LAS ACUSACIONES

La defensa del internacional italiano niega categóricamente cualquier conducta ilegal. Su abogado, Salvatore Scuto, aseguró que Bastoni jamás mantuvo relaciones sexuales pagadas y mucho menos con menores de edad.

Además, durante las diligencias, la propia joven declaró como testigo que no recibió dinero por parte del futbolista, un elemento que la defensa considera relevante para desvirtuar la acusación.