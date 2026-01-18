Ángela Ruiz conquista plata en el Nimes Archery Tournament y confirma su nivel internacional

La arquera saltillense Ángela Ruiz cerró una destacada participación internacional al conquistar la medalla de plata en el Nimes Archery Tournament, competencia correspondiente al IWS Stage 5 y considerada una de las más relevantes del circuito indoor a nivel mundial.

Ruiz disputó la final este domingo ante la arquera local Victoria Sebastián, en un duelo de alto nivel que terminó 7-3 a favor de la representante francesa.

A pesar del resultado, la mexicana mostró solidez técnica y carácter competitivo a lo largo del torneo, confirmando su lugar entre las mejores arqueras del circuito bajo techo.

TE PUEDE INTERESAR: Johan Vásquez completa los 90 minutos en el empate sin goles entre Parma y Genoa

El camino de Ángela Ruiz hasta el podio incluyó victorias clave ante rivales de jerarquía internacional, resultado que refuerza su proyección rumbo a los siguientes compromisos del calendario.

El Nimes Archery Tournament, avalado por World Archery, se disputó bajo techo y reunió a exponentes de primer nivel, funcionando como una prueba de alto exigencia previa a las siguientes etapas del circuito.