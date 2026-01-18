Ángela Ruiz conquista plata en el Nimes Archery Tournament y confirma su nivel internacional
La arquera saltillense subió al podio del torneo correspondiente al IWS Stage 5, tras caer en la Final ante la francesa Victoria Sebastián
La arquera saltillense Ángela Ruiz cerró una destacada participación internacional al conquistar la medalla de plata en el Nimes Archery Tournament, competencia correspondiente al IWS Stage 5 y considerada una de las más relevantes del circuito indoor a nivel mundial.
Ruiz disputó la final este domingo ante la arquera local Victoria Sebastián, en un duelo de alto nivel que terminó 7-3 a favor de la representante francesa.
A pesar del resultado, la mexicana mostró solidez técnica y carácter competitivo a lo largo del torneo, confirmando su lugar entre las mejores arqueras del circuito bajo techo.
El camino de Ángela Ruiz hasta el podio incluyó victorias clave ante rivales de jerarquía internacional, resultado que refuerza su proyección rumbo a los siguientes compromisos del calendario.
El Nimes Archery Tournament, avalado por World Archery, se disputó bajo techo y reunió a exponentes de primer nivel, funcionando como una prueba de alto exigencia previa a las siguientes etapas del circuito.
La actuación de la arquera coahuilense cobra especial relevancia de cara a la Serie Mundial de Tiro con Arco Bajo Techo de Mérida 2026, que se celebrará en febrero en territorio mexicano, así como al cierre del serial en The Vegas Shoot.
Con esta medalla de plata, Ángela Ruiz mantiene el impulso competitivo y consolida su presencia en la élite internacional del tiro con arco.