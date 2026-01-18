Ángela Ruiz conquista plata en el Nimes Archery Tournament y confirma su nivel internacional

+ Seguir en Seguir en Google
Deportes
/ 18 enero 2026
    Ángela Ruiz conquista plata en el Nimes Archery Tournament y confirma su nivel internacional
    Ángela Ruiz celebra su medalla de plata en el Nîmes Archery Tournament, resultado que la consolida entre la élite del tiro con arco bajo techo a nivel internacional. FOTO: FACEBOOK/ARCHERY MEXICO

La arquera saltillense subió al podio del torneo correspondiente al IWS Stage 5, tras caer en la Final ante la francesa Victoria Sebastián

La arquera saltillense Ángela Ruiz cerró una destacada participación internacional al conquistar la medalla de plata en el Nimes Archery Tournament, competencia correspondiente al IWS Stage 5 y considerada una de las más relevantes del circuito indoor a nivel mundial.

Ruiz disputó la final este domingo ante la arquera local Victoria Sebastián, en un duelo de alto nivel que terminó 7-3 a favor de la representante francesa.

A pesar del resultado, la mexicana mostró solidez técnica y carácter competitivo a lo largo del torneo, confirmando su lugar entre las mejores arqueras del circuito bajo techo.

TE PUEDE INTERESAR: Johan Vásquez completa los 90 minutos en el empate sin goles entre Parma y Genoa

El camino de Ángela Ruiz hasta el podio incluyó victorias clave ante rivales de jerarquía internacional, resultado que refuerza su proyección rumbo a los siguientes compromisos del calendario.

El Nimes Archery Tournament, avalado por World Archery, se disputó bajo techo y reunió a exponentes de primer nivel, funcionando como una prueba de alto exigencia previa a las siguientes etapas del circuito.

DTqsGebjmLv

La actuación de la arquera coahuilense cobra especial relevancia de cara a la Serie Mundial de Tiro con Arco Bajo Techo de Mérida 2026, que se celebrará en febrero en territorio mexicano, así como al cierre del serial en The Vegas Shoot.

Con esta medalla de plata, Ángela Ruiz mantiene el impulso competitivo y consolida su presencia en la élite internacional del tiro con arco.

Temas


Tiro con arco
resultados

Localizaciones


París

Personajes


Ángela Ruiz

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
Señalan que su proyección internacional ya cuenta con una fecha conmemorativa fuera de México.

Quieren ponerle fecha al mole: Morena plantea Día Nacional y exhibe rechazos previos
Las autoridades federales reportaron que el detenido contaba con ficha roja y una orden de arresto con fines de extradición.

Cae en Pachuca el ‘top 10’ del FBI: lo buscaban por homicidio y secuestro en EU
Señalan que se insistirá en que la discusión sobre la reforma electoral preserve la representación política en el Congreso.

PAN acusa ‘Ley Maduro’ y advierte control de elecciones si desaparecen plurinominales
Marginado de la negociación de la reforma electoral, el Partido Verde desconoció la interlocución del coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López.

PVEM desconoce a Adán Augusto como su interlocutor en la reforma electoral
Kitty Van Der Heijden, directora ejecutiva adjunta de UNICEF.

Expertos debaten sobre el peligro de la ausencia de amor en la crianza de los hijos en foro de UNICEF y OMS
Un barco navega por una bahía con agua congelada a las afueras de Nuuk, Groenlandia.

Trump anuncia aranceles del 10% a Francia, Alemania y más, por apoyo a Groenlandia
Estados Unidos neutraliza líder de Al-Qaeda tras bombardear Siria

Estados Unidos neutraliza líder de Al-Qaeda tras bombardear Siria
Menores de edad dejan su hogar, tras platicar con presunto hombre en Roblox

Menores de edad dejan su hogar, tras platicar con presunto hombre en Roblox