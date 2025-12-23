Anthony Joshua perderá más de 40 MDD pese a vencer a Jake Paul, ¿qué pasó?
La victoria por nocaut den Miami le dejó una bolsa cercana a los 92 millones de dólares, pero las obligaciones fiscales en Estados Unidos y el Reino Unido reducirán de forma importante su ganancia final
La función de boxeo celebrada el viernes en Miami tenía todos los ingredientes para generar expectativa. Anthony Joshua, excampeón mundial de los pesos pesados, se medía ante Jake Paul, creador de contenido que ha construido una carrera mediática sobre el ring. El combate, realizado en el Kaseya Center y transmitido por Netflix, terminó antes de lo previsto: nocaut a favor del británico y pocas respuestas del estadounidense.
El desenlace dejó sensaciones encontradas entre los aficionados. Joshua cumplió con su papel y resolvió la pelea sin mayores complicaciones, mientras que Paul volvió a quedar expuesto ante un rival con recorrido profesional. En lo deportivo, el resultado no generó debate. En lo financiero, en cambio, la historia es más compleja.
Aunque se estima que Anthony Joshua obtuvo alrededor de 92 millones de dólares por la pelea, esa cifra no representa el dinero que finalmente llegará a sus cuentas. Una parte considerable deberá destinarse al pago de impuestos, tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido, de acuerdo con información publicada por Yahoo Sports.
Al haberse disputado el combate en territorio estadounidense, la legislación fiscal local obliga al boxeador a pagar cerca del 37 por ciento de sus ingresos al fisco de ese país. Ese porcentaje equivale a aproximadamente 34.4 millones de dólares, una de las deducciones más altas dentro del total generado por la velada.
Pero las obligaciones no terminan ahí. Como ciudadano británico, Joshua también debe cumplir con los impuestos en su país de origen. Las estimaciones indican que el púgil deberá entregar cerca de 7.5 millones de dólares al fisco del Reino Unido, además de unos 1.9 millones correspondientes a contribuciones relacionadas con la Seguridad Social.
Sumando ambos conceptos, el monto que el boxeador perderá en impuestos supera los 43 millones de dólares. Es una cifra relevante incluso para un evento de esta magnitud y refleja el impacto que tienen las cargas fiscales en peleas internacionales de alto perfil.
Con estos descuentos, el ingreso neto de Anthony Joshua rondaría los 49.2 millones de dólares. Aunque sigue siendo una ganancia considerable, el contraste entre la cifra anunciada y el dinero final deja claro que las bolsas millonarias del boxeo no se traducen de forma directa en ganancias limpias.
La pelea ante Jake Paul volvió a colocar a Joshua en el centro de la conversación mediática y confirmó el atractivo comercial de este tipo de eventos. Sin embargo, también sirvió para recordar que, fuera del ring, las reglas financieras pesan tanto como los golpes.