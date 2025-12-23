Anthony Joshua perderá más de 40 MDD pese a vencer a Jake Paul, ¿qué pasó?

La función de boxeo celebrada el viernes en Miami tenía todos los ingredientes para generar expectativa. Anthony Joshua, excampeón mundial de los pesos pesados, se medía ante Jake Paul, creador de contenido que ha construido una carrera mediática sobre el ring. El combate, realizado en el Kaseya Center y transmitido por Netflix, terminó antes de lo previsto: nocaut a favor del británico y pocas respuestas del estadounidense.

El desenlace dejó sensaciones encontradas entre los aficionados. Joshua cumplió con su papel y resolvió la pelea sin mayores complicaciones, mientras que Paul volvió a quedar expuesto ante un rival con recorrido profesional. En lo deportivo, el resultado no generó debate. En lo financiero, en cambio, la historia es más compleja.

Aunque se estima que Anthony Joshua obtuvo alrededor de 92 millones de dólares por la pelea, esa cifra no representa el dinero que finalmente llegará a sus cuentas. Una parte considerable deberá destinarse al pago de impuestos, tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido, de acuerdo con información publicada por Yahoo Sports.