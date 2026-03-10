Antonín Kinský la riega de manera criminal ¡dos veces! en Champions League y mejor lo sacan del partido
El portero checo del Tottenham regala dos goles al Atlético de Madrid; sale entre lágrimas, en una noche de pesadilla y goleada
Ni Antonín Kinský, portero suplente del Tottenham ni el mundo del futbol olvidarán la pesadilla vivida en el estadio Metropolitano. El checo estuvo apenas 15 minutos durante el partido de ida de los octavos de final de la UEFA Champions League frente al Atlético de Madrid, antes de ser sustituido entre la vergüenza y la lástima .
El encuentro comenzó de la peor forma posible para el conjunto inglés. Apenas al minuto cinco, Kinský protagonizó un error garrafal que abrió el marcador para los locales. El portero intentó despejar el balón desde su área, pero resbaló al momento de impactarlo, dejando el esférico a la deriva dentro del área.
El mediocampista español Marcos Llorente aprovechó el inesperado regalo. Sin pensarlo dos veces, definió con tranquilidad para adelantar al Atlético, lo que provocó la euforia inmediata en las tribunas del Metropolitano.
La pesadilla para el guardameta checo no terminó ahí. Diez minutos más tarde volvió a equivocarse al intentar salir jugando con uno de sus compañeros. El arquero apenas logró rozar la pelota, dejándola a merced del delantero argentino Julián Álvarez, quien no perdonó y mandó el balón al fondo de la red para colocar el 3-0 momentáneo. El desconcierto en el conjunto londinense era evidente mientras la afición rojiblanca celebraba lo que parecía una noche perfecta.
Ante el desastre que se desarrollaba sobre el campo, el entrenador Igor Tudor tomó una decisión inmediata. Sin esperar más tiempo, sustituyó a Kinský y envió al terreno de juego al italiano Guglielmo Vicario, con la esperanza de detener la debacle del Tottenham.
La escena fue especialmente dura para el joven arquero. Visiblemente afectado, Antonín Kinský abandonó el terreno de juego entre lágrimas, caminando directamente hacia el túnel rumbo a los vestidores. Desde las tribunas, algunos aficionados del Atlético lo despidieron con aplausos, conscientes de la dureza del momento.
La imagen del guardameta reflejaba la crudeza del futbol de élite: una noche puede cambiarlo todo, especialmente en un escenario tan exigente como la Champions League. Para el portero checo, aquella velada quedará marcada como uno de los episodios más difíciles de su carrera.
CÓMO SE DESARROLLÓ EL PARTIDO
El Atlético de Madrid dio un golpe de autoridad al imponerse con claridad al Tottenham Hotspur en el Estadio Metropolitano, en el duelo correspondiente a la ida de los octavos de final de la UEFA Champions League. El conjunto colchonero aprovechó un inicio fulminante para encaminar el partido desde los primeros minutos, ante un equipo inglés que jamás logró asentarse en el terreno de juego.
La ventaja llegó muy temprano, cuando Marcos Llorente capitalizó un grave error del portero Antonín Kinský, quien resbaló al intentar despejar el balón dentro de su área. El mediocampista español no desaprovechó la oportunidad y empujó el esférico al fondo de la red, desatando la celebración de la afición rojiblanca y marcando el tono de un partido que pronto se inclinaría hacia los locales.
La situación para el Tottenham se complicó aún más pocos minutos después. Un nuevo fallo del guardameta checo dejó el balón servido para Julián Álvarez, quien definió con tranquilidad para ampliar la ventaja y colocar un 3-0 momentáneo que dejó al equipo londinense completamente desorientado. Ante la debacle, el técnico Igor Tudor decidió sustituir a Kinský y enviar al campo al italiano Guglielmo Vicario.
Con la amplia ventaja en el marcador, el Atlético manejó el ritmo del encuentro con inteligencia durante el resto del partido, manteniendo el control del balón y cerrando espacios ante cualquier intento de reacción del Tottenham. El resultado dejó a los colchoneros con una cómoda ventaja rumbo al duelo de vuelta y reforzó su condición de equipo sólido en las noches grandes de la Champions
EL RECUERDO INEVITABLE DE KARIUS EN AQUEL REAL MADRID VS LIVERPOOL
El episodio vivido por Kinský inevitablemente recuerda uno de los momentos más dolorosos para un guardameta en la historia reciente del torneo. Durante la final de la UEFA Champions League 2018 entre el Real Madrid y el Liverpool, el arquero alemán Loris Karius protagonizó dos errores que cambiaron el destino del partido.
El primero ocurrió cuando intentó sacar el balón con la mano para iniciar un contragolpe. Karim Benzema anticipó la acción y desvió el balón con el pie, provocando que el esférico terminara dentro de la portería del Liverpool para abrir el marcador de forma insólita.
Más adelante llegó la jugada que terminó por sellar la tragedia deportiva. Gareth Bale sacó un disparo lejano que parecía controlable, pero Karius no logró sujetar el balón, que se le escapó de las manos y terminó cruzando la línea de gol.
Aquella noche en Kiev, el Real Madrid terminó imponiéndose 3-1 al Liverpool, conquistando su tercera Champions consecutiva. Para Karius, sin embargo, el partido se convirtió en una pesada losa en su carrera, un recordatorio de lo cruel que puede ser el futbol con quienes ocupan la última línea de defensa.