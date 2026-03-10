Antonín Kinský la riega de manera criminal ¡dos veces! en Champions League y mejor lo sacan del partido

Ni Antonín Kinský, portero suplente del Tottenham ni el mundo del futbol olvidarán la pesadilla vivida en el estadio Metropolitano. El checo estuvo apenas 15 minutos durante el partido de ida de los octavos de final de la UEFA Champions League frente al Atlético de Madrid, antes de ser sustituido entre la vergüenza y la lástima .

El encuentro comenzó de la peor forma posible para el conjunto inglés. Apenas al minuto cinco, Kinský protagonizó un error garrafal que abrió el marcador para los locales. El portero intentó despejar el balón desde su área, pero resbaló al momento de impactarlo, dejando el esférico a la deriva dentro del área.

El mediocampista español Marcos Llorente aprovechó el inesperado regalo. Sin pensarlo dos veces, definió con tranquilidad para adelantar al Atlético, lo que provocó la euforia inmediata en las tribunas del Metropolitano.

La pesadilla para el guardameta checo no terminó ahí. Diez minutos más tarde volvió a equivocarse al intentar salir jugando con uno de sus compañeros. El arquero apenas logró rozar la pelota, dejándola a merced del delantero argentino Julián Álvarez, quien no perdonó y mandó el balón al fondo de la red para colocar el 3-0 momentáneo. El desconcierto en el conjunto londinense era evidente mientras la afición rojiblanca celebraba lo que parecía una noche perfecta.

Ante el desastre que se desarrollaba sobre el campo, el entrenador Igor Tudor tomó una decisión inmediata. Sin esperar más tiempo, sustituyó a Kinský y envió al terreno de juego al italiano Guglielmo Vicario, con la esperanza de detener la debacle del Tottenham.

La escena fue especialmente dura para el joven arquero. Visiblemente afectado, Antonín Kinský abandonó el terreno de juego entre lágrimas, caminando directamente hacia el túnel rumbo a los vestidores. Desde las tribunas, algunos aficionados del Atlético lo despidieron con aplausos, conscientes de la dureza del momento.

La imagen del guardameta reflejaba la crudeza del futbol de élite: una noche puede cambiarlo todo, especialmente en un escenario tan exigente como la Champions League. Para el portero checo, aquella velada quedará marcada como uno de los episodios más difíciles de su carrera.

CÓMO SE DESARROLLÓ EL PARTIDO

El Atlético de Madrid dio un golpe de autoridad al imponerse con claridad al Tottenham Hotspur en el Estadio Metropolitano, en el duelo correspondiente a la ida de los octavos de final de la UEFA Champions League. El conjunto colchonero aprovechó un inicio fulminante para encaminar el partido desde los primeros minutos, ante un equipo inglés que jamás logró asentarse en el terreno de juego.