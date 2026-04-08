Arqueros de Coahuila aportan medallas en la Copa del Mundo de Tiro con Arco

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Deportes
/ 8 abril 2026
    Arqueros de Coahuila aportan medallas en la Copa del Mundo de Tiro con Arco
    Dafne Quintero formó parte del equipo femenil que le dio a México una de sus primeras medallas en Puebla 2026. FOTO: ARCHERY MEXICO

Dafne Quintero y Sebastián García subieron al podio, mientras Ana Paula Vázquez, Ángela Ruiz y Matías Grande se perfilan como protagonistas en la modalidad de recurvo

La selección mexicana de tiro con arco abrió su participación en la Copa del Mundo Puebla 2026 con resultados en el podio durante la jornada inaugural, en un evento que reúne a competidores internacionales y que forma parte del circuito rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

El equipo femenil de arco compuesto fue el encargado de conseguir la primera medalla para México. La vigente campeona mundial Maya Becerra, junto a la coahuilense Dafne Quintero y Ana Hernández, se adjudicaron el bronce tras imponerse 233-230 al conjunto de Turquía integrado por Yesim Bostan, Defne Cakmak y Emine Oguz.

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Para Quintero, originaria de Coahuila, este resultado representa continuidad en su trayectoria internacional, ahora formando parte de un equipo que se reunió nuevamente tras su destacada actuación en 2023, cuando dominaron el circuito con múltiples preseas.

Minutos más tarde, el equipo varonil de compuesto replicó el resultado. El también coahuilense Sebastián García, acompañado por Juan Del Río y Máximo Méndez, logró la medalla de bronce al vencer 233-226 a Dinamarca, con una actuación sólida que les permitió mantenerse en la pelea por el podio desde las primeras rondas.

La presencia de atletas de Coahuila no se limita a las pruebas de compuesto. En la modalidad de arco recurvo, el equipo mexicano contará con figuras como Ana Paula Vázquez y Ángela Ruiz, ambas con experiencia olímpica tras su participación en París 2024, así como Matías Grande, quien se mantiene como uno de los referentes del país en el ranking internacional.

Estas pruebas clasificatorias marcarán el inicio del camino para los arqueros recurvo en Puebla, donde buscarán avanzar en las rondas eliminatorias y sumar puntos importantes en el ranking mundial.

El evento, que celebra el 20 aniversario del circuito de Copas del Mundo, ha tenido una respuesta positiva del público. Desde los primeros días de competencia, cientos de asistentes se han dado cita en la sede poblana para seguir de cerca las actuaciones de los mejores exponentes del tiro con arco.

Organizada por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), el Gobierno de Puebla, World Archery México y World Archery, esta etapa del circuito no solo reparte medallas, sino que también representa una oportunidad clave para los atletas que buscan consolidarse en el proceso olímpico rumbo a 2028.

Con las primeras preseas ya en el medallero, la delegación mexicana encara el resto de la competencia con actividad tanto en compuesto como en recurvo, donde la participación de los arqueros coahuilenses será uno de los focos de atención en los siguientes días.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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