Arqueros de Coahuila buscan el podio en Puebla 2026: Dafne Quintero y Matías Grande en Semifinales

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Deportes
/ 10 abril 2026
    Arqueros de Coahuila buscan el podio en Puebla 2026: Dafne Quintero y Matías Grande en Semifinales
    Dafne Quintero y Matías Grande pusieron a Coahuila en lo más alto del tiro con arco al clasificar a las semifinales de la Copa del Mundo Puebla 2026, manteniendo a México en la pelea por las medallas. FOTOS: ARCHERY MÉXICO

Los coahuilenses se metieron a las Semifinales de la primera etapa de la Copa del Mundo de Tiro con Arco 2026, para mantener a México en la pelea por las medallas individuales

Coahuila vuelve a hacerse presente en la élite del deporte internacional gracias a Dafne Quintero y Matías Grande, quienes sellaron su boleto a las Semifinales de la Copa del Mundo de Tiro con Arco Puebla 2026, una de las paradas más importantes del calendario de World Archery y que esta semana reúne a varias de las mejores figuras del planeta en territorio mexicano.

Ambos arqueros colocaron a México en la antesala de las medallas dentro de sus respectivas modalidades, confirmando el gran momento que atraviesa el tiro con arco nacional rumbo a una temporada clave.

En la rama de recurvo varonil, Matías Grande firmó una actuación contundente al imponerse 6-0 en Cuartos de Final a Aldar Tsybizhapov, representante neutral, para instalarse entre los cuatro mejores del certamen.

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Además, World Archery confirmó que su siguiente reto será nada menos que el estadounidense Brady Ellison, uno de los nombres más pesados del circuito internacional.

El propio contexto del torneo realza todavía más lo conseguido por Grande. El arquero mexicano llegó a Puebla como una de las referencias del evento y ya había sido ubicado este año por World Archery entre los hombres más fuertes del recurvo.

Incluso apareció como número tres del ranking mundial en una previa oficial del circuito bajo techo. En la clasificación de Puebla terminó séptimo con 667 puntos, apenas a una unidad de Ellison, que fue sexto con 668.

Por su parte, Dafne Quintero volvió a levantar la mano entre las mejores del compuesto femenil. La coahuilense aseguró su lugar en Semifinales luego de derrotar 149-143 a la india Jyothi Surekha Vennam, en un duelo que exigió precisión y temple.

Su siguiente compromiso será ante la colombiana Sara López, de acuerdo con el cuadro oficial de las finales en Puebla.

La arquera mexicana ya había mostrado señales de su nivel desde la ronda clasificatoria, donde terminó segunda con 697 puntos, solo una unidad por detrás de la colombiana Alejandra Usquiano, líder con 698.

Ese rendimiento confirmó que Quintero llegaba con argumentos sólidos para pelear por el podio en casa.

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El calendario de las finales también ya está definido. La actividad del compuesto, donde competirá Dafne Quintero, está programada para el sábado, mientras que Matías Grande verá acción el domingo en recurvo, con sesiones anunciadas desde las 10 de la mañana y bloques posteriores a las 2 de la tarde en el Zócalo de Puebla.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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