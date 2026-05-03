Atlante quiere protagonismo y el América sería su proveedor; negocia por Henry Martín, ¿quién más llegaría?

Aunque Henry Martín todavía tiene contrato con América , trascendió que el yucateco no vería con malos ojos un cambio de aires , lo que ha encendido la ilusión de la afición atlantista.

De acuerdo con reportes cercanos al club, la directiva azulgrana sostiene charlas con el entorno de Henry Martín , delantero del Club América , con la intención de convencerlo para sumarse al proyecto encabezado por Miguel “Piojo” Herrera , con quien el atacante ya coincidió anteriormente.

El Atlante no quiere volver a la Liga MX solo para cumplir con el calendario. En su regreso a la Primera División para el torneo Apertura 2026 , los Potros de Hierro buscan recuperar protagonismo y ya trabajan en fichajes que impacten.

El regreso del Atlante se concretó tras la compra de la franquicia de Mazatlán, operación encabezada por Emilio Escalante, quien devolvió al equipo su lugar en la élite del fútbol mexicano. Además, el club volverá a la Ciudad de México y jugará como local en el Estadio Banorte, donde compartirá sede con el América.

El calendario ya tiene marcada la fecha más esperada: el 17 de julio, día en el que Atlante debutará precisamente ante las Águilas, en un partido que promete ser histórico.

En el mercado también suenan otros nombres ligados al América. Se menciona que Néstor Araujo y Kevin Álvarez podrían reforzar a los Potros, ya que actualmente no entrarían en planes de Coapa y buscarían relanzar su carrera.

Para la portería, el principal objetivo sería Andrés Gudiño, guardameta de Cruz Azul, quien pretende mayor regularidad tras perder protagonismo en La Noria.

En medio del ruido mediático también apareció el rumor de Javier “Chicharito” Hernández, pero el propio presidente del Atlante aclaró que, por ahora, se trata únicamente de especulaciones, pese a que jugadores como el “Hobbit” Bermúdez mostraron entusiasmo ante esa posibilidad.

Por su parte, el Piojo Herrera fue claro: debido a la millonaria inversión realizada para adquirir la franquicia, el club no gastará sin control y el presupuesto para fichajes será moderado, lo que prácticamente descarta la llegada de figuras mediáticas.

Herrera recalcó que busca futbolistas “importantes”, que encajen en un estilo dinámico y agresivo, más que nombres grandes para vender camisetas. En ese sentido, descartó de forma oficial a Chicharito.

Hasta ahora, el único extranjero que parece tener lugar asegurado es el ecuatoriano Jairón Chacorpa, mientras el cuerpo técnico analiza a los jugadores heredados del proyecto anterior.