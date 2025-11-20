Nuevo ataque de Helmut Marko: dice que Checo Pérez no tiene la agresividad para ser campeón de F1

Automovilismo
/ 20 noviembre 2025
    Nuevo ataque de Helmut Marko: dice que Checo Pérez no tiene la agresividad para ser campeón de F1
    La tensión entre Marko y Pérez vuelve a encender el debate sobre el futuro de la relación entre estos dos, ahora que serán “rivales” en la F1. FOTO: ESPECIAL

El asesor de Red Bull aseguró que Sergio Pérez, ahora piloto de Cadillac, es ‘demasiado caballeroso’ para aspirar al título mundial de Fórmula 1

Helmut Marko, asesor deportivo de Red Bull Racing, volvió a lanzar críticas directas hacia Sergio “Checo” Pérez, asegurando que el piloto mexicano carece del carácter agresivo que, según él, se necesita para ser campeón del mundo en la Fórmula 1.

Las declaraciones reencendieron la tensión mediática entre Marko y Pérez, relación marcada por comentarios y cuestionamientos constantes desde que el tapatío llegó a la escudería austríaca en 2021 y que incluso pudieron haber influido en su salida en 2024.

MARKO CRÍTICA A CHECO POR SU ESTILO DE MANEJO

Durante una reciente entrevista, Marko afirmó que Pérez, ahora piloto de Cadillac, es “demasiado caballeroso” en la pista y que esa actitud le impide competir al nivel de los pilotos que pelean por campeonatos.

TE PUEDE INTERESAR: Cabo Verde, Curazao, Jordania y Uzbekistán lideran la lista de debutantes del Mundial 2026

Según el directivo, un campeón debe tener un ego fuerte y una mentalidad radical, sin mostrar concesiones ni levantar el pie en situaciones de máxima exigencia.

Marko también comparó directamente al mexicano con Max Verstappen, señalando que el neerlandés es capaz de llevar el coche al límite incluso en condiciones inestables, mientras que Pérez tiende a ser más prudente para evitar errores o accidentes.

Para el asesor, esa diferencia explica por qué solo uno puede aspirar al título, tomando en cuenta que ahora serán rivales dentro del máximo circuito de automovilismo.

No es la primera ocasión en la que Marko critica públicamente al tapatío. Durante etapas pasadas de la temporada, el directivo puso en duda su rendimiento, su capacidad mental e incluso fue amonestado formalmente por comentarios sobre su origen.

A pesar de ello, Pérez ha defendido su desempeño cuando ha sido necesario y ha reiterado su compromiso con el equipo.

La relación interna ha estado bajo la lupa en múltiples momentos, especialmente en periodos donde el rendimiento de Pérez ha sido irregular y las decisiones estratégicas del equipo en su momento favorecieron de manera clara a Verstappen.

Las nuevas declaraciones abren la puerta a más especulaciones sobre la estabilidad de Checo en la F1 y con su ahora participación con Cadillac.

