Nuevo ataque de Helmut Marko: dice que Checo Pérez no tiene la agresividad para ser campeón de F1

Helmut Marko, asesor deportivo de Red Bull Racing, volvió a lanzar críticas directas hacia Sergio “Checo” Pérez, asegurando que el piloto mexicano carece del carácter agresivo que, según él, se necesita para ser campeón del mundo en la Fórmula 1.

Las declaraciones reencendieron la tensión mediática entre Marko y Pérez, relación marcada por comentarios y cuestionamientos constantes desde que el tapatío llegó a la escudería austríaca en 2021 y que incluso pudieron haber influido en su salida en 2024.

MARKO CRÍTICA A CHECO POR SU ESTILO DE MANEJO

Durante una reciente entrevista, Marko afirmó que Pérez, ahora piloto de Cadillac, es “demasiado caballeroso” en la pista y que esa actitud le impide competir al nivel de los pilotos que pelean por campeonatos.

TE PUEDE INTERESAR: Cabo Verde, Curazao, Jordania y Uzbekistán lideran la lista de debutantes del Mundial 2026

Según el directivo, un campeón debe tener un ego fuerte y una mentalidad radical, sin mostrar concesiones ni levantar el pie en situaciones de máxima exigencia.

Marko también comparó directamente al mexicano con Max Verstappen, señalando que el neerlandés es capaz de llevar el coche al límite incluso en condiciones inestables, mientras que Pérez tiende a ser más prudente para evitar errores o accidentes.