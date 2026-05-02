GP de Miami 2026 cambia de horario: ¿A qué hora correrá Checo Pérez?

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    GP de Miami 2026 cambia de horario: ¿A qué hora correrá Checo Pérez?
    El GP de Miami 2026 fue adelantado tres horas: de las 2 de la tarde a las 11:00 de la mañana, tiempo del centro de México. FOTO: AP
Alejandro Morteo
por Alejandro Morteo

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La Fórmula 1 adelantó la carrera en Miami por riesgo de tormentas eléctricas; el piloto mexicano largará desde el sitio 21 con Cadillac

El Gran Premio de Miami 2026 modificó su horario de carrera debido al mal tiempo previsto para este domingo 3 de mayo en Florida, por lo que la Fórmula 1 adelantó la largada tres horas y ahora se disputará a las 11 de la mañana.

La decisión fue tomada tras una reunión entre la F1, la FIA, los organizadores del evento y las escuderías, ante el riesgo de tormentas eléctricas en la zona del Miami International Autodrome, ubicado alrededor del Hard Rock Stadium.

La carrera estaba prevista originalmente para las 2 de la tarde, pero el nuevo horario busca ampliar la ventana de seguridad para completar el Gran Premio con la menor cantidad posible de interrupciones.

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De acuerdo con el reporte meteorológico oficial citado por la organización, existe una probabilidad de precipitación de entre 50 y 70 por ciento durante la jornada, con posibilidad de lluvias moderadas a fuertes, rayos y rachas de viento que podrían alcanzar entre 50 y 70 kilómetros por hora.

En Estados Unidos, los protocolos para eventos al aire libre obligan a evacuar zonas ante presencia de rayos, por lo que un retraso mayor habría puesto en riesgo el desarrollo normal de la competencia.

¿Dónde ver el GP de Miami 2026 en México?

Para México, la transmisión del Gran Premio de Miami podrá seguirse por el Canal 5 de Televisa en la opción abierta, Sky Sports F1 en televisión de paga y por ViX Premium y F1TV, para streaming.

Ambas plataformas tienen cobertura del fin de semana, incluyendo prácticas, sprint, clasificación y carrera principal.

¿Desde qué posición largará Checo Pérez?

El ajuste de horario llega en un fin de semana complicado para Checo Pérez, quien partirá desde la posición 21 con Cadillac.

El mexicano quedó eliminado en la parte baja de la clasificación tras una sesión difícil, en la que no logró encontrar una vuelta limpia y terminó con un registro de 1:31.967.

La pole position quedó en manos de Kimi Antonelli, de Mercedes, quien firmó un tiempo de 1:27.798 y superó a Max Verstappen, que saldrá segundo.

https://vanguardia.com.mx/deportes/automovilismo/gp-de-miami-2026-checo-perez-largara-21-kimi-antonelli-se-lleva-la-pole-position-ME20427469

Charles Leclerc partirá tercero, mientras que Lando Norris, ganador de la carrera sprint en Miami, largará desde el cuarto puesto.

Para Checo, la carrera representa una nueva oportunidad de remontada en una temporada de adaptación con Cadillac. El mexicano deberá apostar por estrategia, degradación de neumáticos y posibles condiciones mixtas en pista.

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Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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