Piastri se lleva la pole en la Qualy del GP de Qatar 2025 y peleará por el título de la F1

/ 29 noviembre 2025
    Óscar Piastri saldrá desde la pole en Qatar 2025, clave en la pelea por el campeonato de F1. FOTO: AP

Clasificación clave en Lusail rumbo a una carrera que podría definir al campeón de la Fórmula 1 y que tendrá a McLaren defendiendo la primera fila ante Verstappen

Óscar Piastri firmó una actuación sobresaliente este sábado al quedarse con la pole position del Gran Premio de Qatar 2025, luego de marcar 1:19.387 en una sesión dramática y sumamente cerrada.

El piloto australiano encabezará un primer renglón completamente naranja, pues Lando Norris quedó en segundo lugar a solo 0.108 segundos.

Max Verstappen, todavía aspirante matemático al título, partirá desde la tercera posición buscando arruinar la fiesta de McLaren.

Lo conseguido por Piastri en el Circuito Internacional de Lusail no solo es un golpe moral para su compañero, líder actual del campeonato, sino un movimiento estratégico que puede reconfigurar el desenlace de la temporada.

Con los adelantamientos complicados en este trazado y alto desgaste de neumáticos, largar adelante puede resultar determinante de cara al domingo.

MCLAREN HA DOMINADO EL FIN DE SEMANA EN QATAR

La escudería de Woking logró un 1-2 que refuerza su gran momento en la recta final del calendario. Norris, obligado a proteger la ventaja que aún mantiene en puntos, deberá arriesgar sin cometer errores si quiere asegurar una posición que le permita llegar a la última fecha con margen favorable.

Los ingenieros del equipo subrayaron que la gestión de neumáticos y el undercut pueden ser decisivos en la estrategia para ambos pilotos.

En el caso de Verstappen, Red Bull deberá apostar por una salida agresiva o una estrategia alternativa que le permita superar a los McLaren en pista o en pit lane.

Si el neerlandés logra remontar, la lucha por el título podría reavivarse dramáticamente. Sin embargo, en un circuito donde adelantar es complicado, la clasificación podría haber sentenciado buena parte del resultado final.

La salida jugará un rol clave: un movimiento temprano puede modificar por completo el escenario estratégico. Asimismo, en torno a las paradas en pits, se estima que la estrategia ganadora sea de dos detenciones.

Con todos los ingredientes para una definición de alto voltaje, Qatar podría ser la carrera que marque el rumbo del campeón mundial de Fórmula 1 2025.

