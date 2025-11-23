McLaren cae en Las Vegas y Max Verstappen huele el título de F1 2025

El Campeonato Mundial de Fórmula 1 de 2025 dio un giro inesperado tras el Gran Premio de Las Vegas, donde Max Verstappen no solo logró la victoria, sino que recibió un impulso decisivo en la pelea por el título debido a la descalificación de los dos pilotos de McLaren, Lando Norris y Oscar Piastri. El neerlandés, que busca su quinto campeonato consecutivo, quedó ahora a un paso de igualar al líder del torneo.

La carrera nocturna en Las Vegas había dejado inicialmente a Norris en la segunda posición y a Piastri en la cuarta, pero ambos fueron excluidos por irregularidades técnicas detectadas después de la competencia. Este ajuste modificó el panorama del campeonato cuando restan solo dos fines de semana en el calendario.

Con la penalización, Norris se mantiene en la punta con 408 puntos, pero ve reducida su ventaja en un momento clave. Piastri y Verstappen ahora están igualados con 366 unidades, lo que abre por completo la pelea en la recta final. Para el británico, la cifra determinante sigue siendo alcanzar los 425 puntos, pues con esa marca sería inalcanzable. Si no lo logra, deberá enfrentar el riesgo de un desempate que lo compara con Piastri por cantidad de triunfos (ambos tienen siete) y con Verstappen, que suma seis victorias este año.