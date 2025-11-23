McLaren cae en Las Vegas y Max Verstappen huele el título de F1 2025
Con Lando Norris aún líder pero bajo presión y Oscar Piastri empatado con Verstappen, el campeonato se define en Qatar y Abu Dabi, donde quedan 58 puntos disponibles
El Campeonato Mundial de Fórmula 1 de 2025 dio un giro inesperado tras el Gran Premio de Las Vegas, donde Max Verstappen no solo logró la victoria, sino que recibió un impulso decisivo en la pelea por el título debido a la descalificación de los dos pilotos de McLaren, Lando Norris y Oscar Piastri. El neerlandés, que busca su quinto campeonato consecutivo, quedó ahora a un paso de igualar al líder del torneo.
La carrera nocturna en Las Vegas había dejado inicialmente a Norris en la segunda posición y a Piastri en la cuarta, pero ambos fueron excluidos por irregularidades técnicas detectadas después de la competencia. Este ajuste modificó el panorama del campeonato cuando restan solo dos fines de semana en el calendario.
Con la penalización, Norris se mantiene en la punta con 408 puntos, pero ve reducida su ventaja en un momento clave. Piastri y Verstappen ahora están igualados con 366 unidades, lo que abre por completo la pelea en la recta final. Para el británico, la cifra determinante sigue siendo alcanzar los 425 puntos, pues con esa marca sería inalcanzable. Si no lo logra, deberá enfrentar el riesgo de un desempate que lo compara con Piastri por cantidad de triunfos (ambos tienen siete) y con Verstappen, que suma seis victorias este año.
El impacto de la resolución también alteró el podio en Las Vegas, permitiendo que George Russell ascendiera al segundo lugar y afirmara su cuarta posición en la clasificación con 294 puntos. Más atrás, Charles Leclerc y Lewis Hamilton mantienen a Ferrari en la pelea por el tercer puesto del Campeonato de Constructores, mientras que el debutante Kimi Antonelli continúa sumando en su primer año con Mercedes.
La competencia en la zona media también quedó redefinida. Williams, Racing Bulls, Haas y Aston Martin continúan intercambiando posiciones, mientras que Franco Colapinto y el equipo Alpine siguen sin poder salir del último lugar, con problemas de rendimiento persistentes.
Con solo 58 puntos disponibles en las últimas dos fechas —incluyendo los ocho de la Sprint en Qatar—, el campeonato se mantiene abierto. Si Norris conserva una ventaja de 26 puntos sobre Verstappen y Piastri después del próximo domingo, será campeón por primera vez. Si no, todo se decidirá en Abu Dabi.
PRÓXIMOS GRANDES PREMIOS DE LA TEMPORADA
Gran Premio de QatarDel 28 al 30 de noviembreFin de semana con carrera Sprint, clave para definir si el campeonato llega abierto a la última fecha.
Gran Premio de Abu DabiDel 5 al 7 de diciembreLa carrera que cerrará el Mundial 2025, donde podría definirse el título si Norris llega sin asegurar los puntos necesarios.