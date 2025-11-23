Emotivo homenaje a José del Pilar Valdés en la Carrera ‘25 Cristo Rey’

Deportes
/ 23 noviembre 2025
    José del Pilar Valdés Malacara recibe el cariño de la comunidad en su homenaje. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX
El evento, que agotó sus 250 inscripciones, marcó el regreso de la competencia a la comunidad de La Libertad tras varias décadas de ausencia, reuniendo al fundador de la Carrera San Isidro con sus orígenes.

La comunidad de La Libertad en Saltillo celebró con éxito el regreso de una tradición deportiva que llevaba dormida desde la década de los ochenta. La Carrera “25 Cristo Rey José Pilar Valdés: Volver al Origen”, no solo agotó sus 250 boletos, sino que rindió un emotivo homenaje a José del Pilar Valdés Malacara, impulsor deportivo de la zona.

Cientos de corredores participaron este domingo 23 de noviembre en las distancias de 5K y 8K, uniendo el deporte con una causa social: la remodelación del templo Cristo Rey.

$!Organizadores y voluntarios coordinaron la entrega de hidratación a los competidores.
Organizadores y voluntarios coordinaron la entrega de hidratación a los competidores. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

El evento, con su Salida y Meta cerca de la Iglesia Cristo Rey, sirvió como un reconocimiento a la trayectoria de Valdés Malacara, quien también fue gerente de deportes en Grupo Industrial Saltillo y fundador de la icónica Carrera San Isidro.

El evento reunió a cientos de corredores en un esfuerzo para recaudar fondos destinados a la remodelación del Templo Cristo Rey. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

El homenajeado expresó una profunda emoción ante el gesto de su comunidad, sintiendo que con este regreso del evento está “renaciendo” en su barrio natal.

“Me siento orgulloso y agradecido, porque. Pues están mucha gente que no habías mucho que no veía,” declaró José del Pilar Valdés Malacara. Y añadió que a pesar de los años, “No, me he olvidado de aquí de La Libertad y me siento muy contento, orgulloso y agradecido.”

$!Atletas locales celebraron el regreso de una tradición suspendida por más de 30 años.
Atletas locales celebraron el regreso de una tradición suspendida por más de 30 años. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

El organizador histórico del atletismo en Saltillo destacó la importancia de los participantes y patrocinadores para el éxito del evento. “Me siento muy agradecido con los corredores porque sin ellos, pues no se puede hacer esto son el ombligo de la carrera,” puntualizó.

Valdés Malacara recordó sus inicios como promotor deportivo, un camino que comenzó en Grupo Industrial Saltillo y que lo llevó a fundar una de las competencias más grandes de la región.

El evento reunió a cientos de corredores en un esfuerzo para recaudar fondos destinados a la remodelación del Templo Cristo Rey. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

“Yo fui al fundador de la carrera San Isidro que ahorita reúne y yo creo que la mejor carrera en quince [días] reúne más de 2500 corredores,” relató el homenajeado con orgullo.

Explicó que fue esa experiencia la que lo motivó a ayudar a su gente: “Me nació ayudarle aquí a mi pueblo a hacer una carrera para sacar un poquito más de dinero para apoyar a la iglesia.”

$!Se otorgó un reconocimiento a José Luis “Gato” Araiza por su trayectoria y compromiso con la comunidad deportiva de Saltillo.
Se otorgó un reconocimiento a José Luis “Gato” Araiza por su trayectoria y compromiso con la comunidad deportiva de Saltillo. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

Al reflexionar sobre la evolución del atletismo en Saltillo, Valdés Malacara notó un cambio en la organización. “La verdad ya son muy diferentes a las carreras que organizábamos nosotros porque ahora ya contratan. Pues despachos organizados,” comentó.

A pesar de los cambios tecnológicos, aseguró que la esencia operativa de las carreras “sigue siendo la misma fría” que antes. Finalmente, dirigió un emotivo mensaje a la comunidad. “No, pues mando un abrazo con mucho cariño y agradecido con todo mundo que hayan venido a acompañarlos al día de hoy.”

$!La carrera también contó con la participación de atletas en silla de ruedas.
La carrera también contó con la participación de atletas en silla de ruedas. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

La carrera no solo fue un acto deportivo con un rotundo sold out en sus inscripciones, sino un exitoso esfuerzo de recaudación que cumplió su objetivo de contribuir a la remodelación del Templo Cristo Rey.

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

