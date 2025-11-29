Oscar Piastri gana la Sprint Race de Qatar y aprieta la pelea por el título de F1 2025

Oscar Piastri se quedó con la Sprint Race del Gran Premio de Qatar 2025 este sábado, en una actuación dominante desde la largada en el Circuito Internacional de Lusail.

El australiano de McLaren mantuvo la pole position y lideró prácticamente todas las vueltas del formato corto, cerrando con un tiempo final competitivo que le permitió sumar puntos clave rumbo a la definición del campeonato mundial de la Fórmula 1.

Piastri cruzó la meta con autoridad por delante de George Russell, de Mercedes, quien finalizó segundo tras mantener un sólido ritmo y contener los ataques de Lando Norris, compañero del propio Piastri en McLaren, quien completó el podio en la tercera posición.

Max Verstappen terminó cuarto con Red Bull y se mantuvo dentro de la pelea por la corona en las últimas fechas.