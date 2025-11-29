Oscar Piastri gana la Sprint Race de Qatar y aprieta la pelea por el título de F1 2025
El piloto australiano se llevó la carrera corta en Lusail y recortó distancia con Lando Norris en la clasificación; así quedó el Top 8 y así está la lucha por el campeonato mundial
Oscar Piastri se quedó con la Sprint Race del Gran Premio de Qatar 2025 este sábado, en una actuación dominante desde la largada en el Circuito Internacional de Lusail.
El australiano de McLaren mantuvo la pole position y lideró prácticamente todas las vueltas del formato corto, cerrando con un tiempo final competitivo que le permitió sumar puntos clave rumbo a la definición del campeonato mundial de la Fórmula 1.
Piastri cruzó la meta con autoridad por delante de George Russell, de Mercedes, quien finalizó segundo tras mantener un sólido ritmo y contener los ataques de Lando Norris, compañero del propio Piastri en McLaren, quien completó el podio en la tercera posición.
Max Verstappen terminó cuarto con Red Bull y se mantuvo dentro de la pelea por la corona en las últimas fechas.
PIASTRI GANA LA SPRINT RACE: CÓMO QUEDARON LOS OCHO MEJORES
Los pilotos que puntuaron este sábado fueron: Oscar Piastri – McLaren; George Russell – Mercedes; Lando Norris – McLaren; Max Verstappen – Red Bull; Yuki Tsunoda – Red Bull; Kimi Antonelli – Mercedes; Fernando Alonso – Aston Martin, y Carlos Sainz – Williams.
¿CÓMO VA LA PELEA POR EL CAMPEONATO DE LA F1?
Con esta victoria, Piastri recortó diferencia en el campeonato mundial de pilotos y dejó la definición al rojo vivo antes de la carrera principal del domingo.
Lando Norris se mantiene como líder con 396 puntos, pero el triunfo de Piastri lo acerca a 374 unidades, mientras que Verstappen es tercero con 371 en una lucha cerrada entre tres pilotos.
La diferencia entre Norris y Piastri ahora es de apenas 22 puntos, y con dos carreras por disputarse en la temporada, matemáticamente cualquiera de ellos puede coronarse.
Para que Norris asegure su primer título mundial, necesitará finalizar por delante de ambos rivales directos en la carrera del domingo; de lo contrario, todo podría definirse en la última cita del calendario.
La Sprint Race de Qatar no solo reacomodó la pelea por la corona, sino que envió un mensaje contundente: Piastri llega inspirado, Verstappen no está fuera y Norris vive la mayor presión de su carrera.