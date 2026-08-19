Brewers humillan 22-0 a Mariners e igualan la mayor blanqueada de la era moderna en MLB

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    Brewers humillan 22-0 a Mariners e igualan la mayor blanqueada de la era moderna en MLB
    Con un Luis Lara contundente, los Brewers desataron una ofensiva de 22 imparables y cuatro jonrones para firmar una noche histórica en Milwaukee. FOTO: AP

Milwaukee anotó 21 veces desde el quinto inning, disparó cuatro jonrones y coronó la noche con el primer cuadrangular de Luis Lara

Los Brewers de Milwaukee protagonizaron una de las noches más insólitas en la historia de las Grandes Ligas al aplastar 22-0 a los Mariners de Seattle, resultado con el que igualaron el récord de la mayor blanqueada registrada en la era moderna de la MLB.

La paliza, consumada en el American Family Field de Milwaukee, Wisconsin, también estableció la mayor diferencia en una victoria de los Brewers y empató el récord de la franquicia de 22 carreras, conseguido anteriormente frente a los Blue Jays de Toronto en 1992.

Milwaukee llegó a 78 triunfos y se confirmó como el equipo con el mejor registro de las Mayores.

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El marcador resultó engañoso durante las primeras entradas. Milwaukee ganaba apenas 1-0 cuando comenzó la parte baja del quinto episodio, pero su ofensiva explotó con cinco carreras en ese capítulo, otras cinco en el sexto, dos en el séptimo y nueve durante un interminable octavo inning.

Christian Yelich, David Hamilton y el novato Luis Lara conectaron cuadrangulares de tres carreras, mientras Jake Bauers agregó un vuelacercas de dos anotaciones. Lara hizo todavía más especial la jornada al disparar el primer jonrón de su carrera en Grandes Ligas.

Hamilton terminó de 5-3 y estableció una marca personal con cuatro carreras impulsadas. En total, los Brewers produjeron 22 imparables y cuatro jonrones, pese a que comenzaron la jornada como el equipo con menos cuadrangulares de toda la MLB durante la temporada.

Mariners vivieron una pesadilla en Milwaukee

Seattle colaboró con cuatro errores defensivos y únicamente consiguió cinco imparables. Bryce Miller cargó con la derrota después de permitir seis carreras, cinco limpias, y siete hits en cuatro entradas y dos tercios.

La debacle alcanzó su punto más crítico en el octavo inning, cuando el jugador de cuadro Leo Rivas subió al montículo y toleró nueve carreras, siete de ellas limpias, además de nueve imparables.

En ese mismo episodio, Julio Rodríguez capturó un elevado de sacrificio de Yelich y arrojó la pelota a las tribunas pensando que había conseguido el tercer out. En realidad era apenas el segundo, por lo que los corredores avanzaron y Milwaukee amplió todavía más la diferencia.

Kyle Harrison se apuntó su décima victoria de la campaña tras lanzar cinco entradas en blanco, con dos hits permitidos, dos bases por bolas y ocho ponches. El receptor Gary Sánchez se encargó del noveno inning y completó la blanqueada con una entrada sin daño.

¿Cuál es el récord de mayor blanqueada en la historia de MLB?

El 22-0 de Milwaukee no superó el récord absoluto de las Grandes Ligas, pero sí igualó la mayor diferencia en una blanqueada durante la era moderna, considerada a partir de 1900, junto con Pittsburgh y Cleveland.

Además, fue la mayor blanqueada conseguida por un equipo local en 141 años, desde que los Giants de Nueva York derrotaron 24-0 a los Bisons de Búfalo en 1885.

Estas son las mayores palizas sin permitir carrera en la historia de MLB:

Grays 28-0 Quakers, 21 de agosto de 1883.

Giants 24-0 Bisons, 27 de mayo de 1885.

Quakers 24-0 Hoosiers, 28 de junio de 1887.

Red Stockings 23-0 Orioles, 6 de julio de 1883.

Brewers 22-0 Mariners, 18 de agosto de 2026.

Cleveland 22-0 Yankees, 31 de agosto de 2004.

Pirates 22-0 Cubs, 16 de septiembre de 1975.

Padres 21-0 Rockies, 10 de mayo de 2025.

Cubs 21-0 Pirates, 23 de abril de 2022.

Yankees 21-0 Athletics, 13 de agosto de 1939.

Tigers 21-0 Cleveland, 15 de septiembre de 1901.

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El récord absoluto continúa perteneciendo a Providence, que venció 28-0 a los Quakers —actuales Phillies— en 1883.

Sin embargo, desde el inicio de la era moderna solamente Brewers, Cleveland y Pirates han ganado una blanqueada por diferencia de 22 carreras.

Para Seattle, el resultado representó la peor derrota de sus 50 temporadas en las Grandes Ligas. Fue una noche que comenzó con un cerrado 1-0 y terminó convertida en una demolición histórica, digna de ocupar un lugar entre los marcadores más escandalosos que ha presenciado la MLB.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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