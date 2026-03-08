Saltillo realiza segunda toma estatal de marcas en tiro con arco rumbo a la Olimpiada Nacional 2026
Los resultados permitirán integrar una preselección de Coahuila que competirá en la Copa Presidente en Tlaxcala, última etapa para buscar el pase a la Olimpiada Nacional 2026
En Saltillo se llevó a cabo la segunda toma estatal de marcas mínimas de tiro con arco rumbo a la Olimpiada Nacional 2026, un proceso que definirá a las y los atletas que buscarán representar a Coahuila en la máxima competencia deportiva juvenil del país.
La jornada reunió a arqueros de distintas categorías que acudieron con el objetivo de alcanzar las marcas establecidas por el proceso selectivo. Cada participante tuvo la oportunidad de registrar sus puntuaciones en una prueba clave dentro del calendario estatal de la disciplina.
Este evento forma parte del sistema de clasificación que se realiza en varias etapas. Con los resultados obtenidos en esta segunda evaluación, los entrenadores y autoridades deportivas integrarán una preselección estatal, conformada por quienes lograron los puntajes requeridos o mostraron un rendimiento competitivo durante la jornada.
La preselección tendrá su siguiente reto en la Copa Presidente, torneo que se celebrará en Tlaxcala y que reunirá a arqueros de distintos estados del país. En ese escenario se realizará la última toma de marcas mínimas para definir quiénes obtendrán el pase definitivo a la Olimpiada Nacional.
El proceso busca garantizar que las y los representantes de Coahuila lleguen a la competencia nacional con un nivel competitivo, luego de superar varias evaluaciones técnicas y de puntuación.
Para los deportistas participantes, cada ronda disputada en Saltillo representó una oportunidad de mantenerse en la contienda por el boleto nacional. Con la siguiente etapa programada en Tlaxcala, la definición del equipo estatal entra en su fase final.
De esta manera, el tiro con arco en Coahuila continúa su camino rumbo a la Olimpiada Nacional 2026, con arqueros locales que buscan consolidar su lugar en la delegación que competirá en uno de los eventos deportivos más importantes para el talento juvenil del país.