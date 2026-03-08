Saltillo realiza segunda toma estatal de marcas en tiro con arco rumbo a la Olimpiada Nacional 2026

En Saltillo se llevó a cabo la segunda toma estatal de marcas mínimas de tiro con arco rumbo a la Olimpiada Nacional 2026, un proceso que definirá a las y los atletas que buscarán representar a Coahuila en la máxima competencia deportiva juvenil del país.

La jornada reunió a arqueros de distintas categorías que acudieron con el objetivo de alcanzar las marcas establecidas por el proceso selectivo. Cada participante tuvo la oportunidad de registrar sus puntuaciones en una prueba clave dentro del calendario estatal de la disciplina.

Este evento forma parte del sistema de clasificación que se realiza en varias etapas. Con los resultados obtenidos en esta segunda evaluación, los entrenadores y autoridades deportivas integrarán una preselección estatal, conformada por quienes lograron los puntajes requeridos o mostraron un rendimiento competitivo durante la jornada.

La preselección tendrá su siguiente reto en la Copa Presidente, torneo que se celebrará en Tlaxcala y que reunirá a arqueros de distintos estados del país. En ese escenario se realizará la última toma de marcas mínimas para definir quiénes obtendrán el pase definitivo a la Olimpiada Nacional.