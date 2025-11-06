Selección Mexicana de Beisbol enfrentará a Dodgers y Diamondbacks rumbo al Clásico Mundial 2026

Béisbol
/ 6 noviembre 2025
    Selección Mexicana de Beisbol enfrentará a Dodgers y Diamondbacks rumbo al Clásico Mundial 2026
    La novena dirigida por Benjamín Gil iniciará su preparación ante equipos de Grandes Ligas. FOTO: ESPECIAL

La novena mexicana tendrá duelos de preparación en Arizona como parte de su puesta a punto para el próximo Clásico Mundial de Beisbol.

La Selección Mexicana de Beisbol ya alista su ruta de preparación hacia el Clásico Mundial de Beisbol 2026, y lo hará con dos partidos de alto nivel ante organizaciones de Grandes Ligas.

El combinado nacional se medirá a los Diamondbacks de Arizona y a los Dodgers de Los Ángeles durante la pretemporada de las Mayores en Arizona, en lo que será una prueba clave para ajustar roster, ritmo y estrategia previo al torneo internacional más importante de la disciplina.

El primer compromiso está programado para el 3 de marzo de 2026 ante los Diamondbacks, mientras que el 4 de marzo México enfrentará a los Dodgers, ambos encuentros como parte del Spring Training.

Estos duelos servirán como termómetro competitivo para el equipo dirigido por Benjamín Gil, que llegará a esta edición del Clásico Mundial con la expectativa de superar su histórica actuación del 2023, donde logró avanzar hasta semifinales.

Además del valor deportivo, estos juegos representan un escenario simbólico: Arizona es una región con una amplia comunidad mexicana y afición beisbolera, mientras que los Dodgers son una de las franquicias más populares en México, históricamente asociada al desarrollo de peloteros latinos.

Este entorno permitirá que el equipo tricolor tenga apoyo en tribuna y sienta el ritmo de competencia en un ambiente de exigencia real.

La Federación Mexicana de Beisbol, junto con directivos del Clásico Mundial, busca que estos encuentros sirvan para observar la química entre lanzadores y receptores, definir roles en el bullpen y ajustar el orden al bat, elementos críticos para un torneo corto donde cada turno puede ser determinante.

México podría contar nuevamente con peloteros de Grandes Ligas que han sido parte de los procesos recientes, aunque las listas oficiales de convocatoria se revelarán más adelante.

Lo cierto es que la exigencia será máxima desde la preparación, con dos rivales que vienen de competir al más alto nivel de MLB y que permitirán medir la fortaleza real de la novena nacional.

