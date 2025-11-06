Selección Mexicana de Beisbol enfrentará a Dodgers y Diamondbacks rumbo al Clásico Mundial 2026

La Selección Mexicana de Beisbol ya alista su ruta de preparación hacia el Clásico Mundial de Beisbol 2026, y lo hará con dos partidos de alto nivel ante organizaciones de Grandes Ligas.

El combinado nacional se medirá a los Diamondbacks de Arizona y a los Dodgers de Los Ángeles durante la pretemporada de las Mayores en Arizona, en lo que será una prueba clave para ajustar roster, ritmo y estrategia previo al torneo internacional más importante de la disciplina.

El primer compromiso está programado para el 3 de marzo de 2026 ante los Diamondbacks, mientras que el 4 de marzo México enfrentará a los Dodgers, ambos encuentros como parte del Spring Training.

TE PUEDE INTERESAR: Javier Aguirre es nominado al premio The Best a Entrenador del Año por la FIFA

Estos duelos servirán como termómetro competitivo para el equipo dirigido por Benjamín Gil, que llegará a esta edición del Clásico Mundial con la expectativa de superar su histórica actuación del 2023, donde logró avanzar hasta semifinales.