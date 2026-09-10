Rafa Márquez asume como DT de la Selección Mexicana con la mira en el Mundial 2030

Este jueves pasará a los libros de historia del balompié nacional. Desde el CAR de la CDMX, Rafael Márquez Álvarez fue presentado de manera oficial como el nuevo estratega de la Selección Mexicana. El “Káiser de Michoacán” recibe la batuta para comandar el proyecto deportivo rumbo a la Copa del Mundo de la FIFA 2030, sucediendo en el puesto principal a quien fuera su mentor en el banquillo, Javier “El Vasco” Aguirre. El anuncio se produce en un momento de reestructuración profunda luego de la reciente participación de México en el Mundial 2026. A pesar del gran ambiente en casa, el Tri fue eliminado en Octavos de Final tras un doloroso 3-2 ante Inglaterra en el Estadio Banorte de Monterrey.

Del mismo modo, fue presentado el cuerpo técnico que lo acompañará en esta travesía: Juan Manuel Lillo, Vidal Paloma y Andrés Guardado, los tres como auxiliares técnicos; Xabier Mancisidor como entrenador de porteros y Pol Llorente como preparador físico. Sobre esa base de trabajo cimentada por Aguirre, Márquez asume el reto de evolucionar y perfeccionar el modelo futbolístico.

‘Recuperar la identidad’: las palabras del ‘Káiser’ Durante la conferencia de prensa, que generó un alto volumen de atención mediática y gran expectativa en la afición deportiva, Márquez definió cuál será el sello táctico y anímico de su gestión, priorizando el orgullo y la pertenencia por la camiseta verde. “Lo principal es que la gente se sienta orgullosa e identificada. Identidad, que se vea que el equipo sea competitivo, lo mostramos en el Mundial, queremos seguir continuando con eso, que los jugadores sigan dando el máximo... Eso es lo que trataremos de imponer”, dijo el ahora entrenador tricolor. Sobre la herencia que dejó Javier Aguirre, afirmó: “estoy muy ilusionado, me deja muy tranquilo el trabajo que se hizo en estos dos años, la confianza que me dio Javier (Aguirre). Seguramente habrán buenos y malos momentos, pero lo importante es levantarse. Ojalá que obtengamos el éxito como lo tuvimos como jugador”.

“Buscaré jugadores con disposición, que sepan que deberán hacer su mejor esfuerzo, como lo fomentó Javier para venir a la selección. Eso es trascendental para generar más competencia”, comentó Márquez en torno al nivel de exigencia. Exportación a Europa y fortalecimiento de las Fuerzas Básicas Para la Federación Mexicana de Futbol (FMF) y para Márquez, es una urgencia vital colocar talento en las ligas de élite. Consciente del rezago histórico frente a otras potencias de la zona, el estratega fue contundente respecto a la plataforma que brindará a los jóvenes prospectos: “Había expectativa de que tuviéramos más jugadores en Europa. Haré que sean más visibles, potencializarlos, la Selección es una gran vitrina. Brindaré todo mi máximo para hacerlos visibles y ayudarlos a que puedan ir a Europa”. Adicionalmente, enfatizó el trabajo estrecho que sostendrá con las categorías inferiores bajo la coordinación de Andrés Lillini, apuntando a un desarrollo táctico desde la raíz: “Queremos permear hacia abajo para que cuando lleguen a selección mayor estén con mejores herramientas y mejor capacitados”.

Respaldo directivo y la suma de Andrés Guardado El evento estuvo engalanado por las principales autoridades directivas. Duilio Davino, Director Deportivo de Selecciones Nacionales, validó tajantemente el perfil del pentamundialista: “Estamos en buenas manos, quién mejor que él que decirles a los jugadores mexicanos cómo cruzar esa barrera. Muy contento también con el cuerpo técnico que se armó”. Y es que Rafa no navegará solo. Se ha confirmado la flamante integración de su excompañero y también leyenda, Andrés Guardado, quien fungirá como uno de sus principales auxiliares técnicos. Esta dupla de capitanes históricos promete dotar al vestidor de un liderazgo incuestionable. El calendario oficial: primeros desafíos El andar de Rafael Márquez comenzará de manera vertiginosa con una gira de preparación en territorio estadounidense para este otoño.

La afición hispana podrá ver en acción a la renovada escuadra nacional en cuatro compromisos clave para medir el primer impacto táctico del nuevo sistema: 26 de septiembre: ante Colombia; 29 de septiembre contra Perú; 3 de octubre vs el acérrimo rival, Estados Unidos, y el 6 de octubre contra Chile. “Nos vamos a enfrentar a cuatro rivales importantísimos... con la idea de que sea un equipo muy competitivo”, remató el estratega en su intervención. Ahora, el balón rodará bajo las indicaciones de quien fue, por dos décadas, la principal muralla en la defensa de México.