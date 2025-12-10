Cancelan OkPlay Monterrey a días del evento; Jeff Hardy ya había sido descartado del cartel

La convención OkPlay Monterrey quedó envuelta en polémica luego de que, a pocos días de su realización, comenzara a circular en redes sociales la cancelación del evento programado para este fin de semana en la Casa del Obrero de la CTM, en pleno Centro de Monterrey.

Publicaciones atribuidas a la organización confirmaron que la fecha sería pospuesta, aunque hasta ahora no se ha difundido un comunicado completo que detalle motivos, nueva programación o proceso de reembolsos.

La situación escaló debido a que, desde días previos, ya corrían versiones acerca de que Jeff Hardy, luchador de TNA y leyenda de la WWE, no estaría presente pese a aparecer originalmente en la cartelera oficial.

Usuarios en Instagram, Facebook y Reddit señalaron que mientras otros invitados sí promocionaron su visita, Hardy jamás lo hizo, lo que alimentó suspicacias antes de que la baja fuera confirmada por cuentas relacionadas con el evento.