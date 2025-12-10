Cancelan OkPlay Monterrey a días del evento; Jeff Hardy ya había sido descartado del cartel

/ 10 diciembre 2025
    Cancelan OkPlay Monterrey a días del evento; Jeff Hardy ya había sido descartado del cartel
    Fans en redes sociales exigieron claridad tras la cancelación de OkPlay y la baja anticipada de Jeff Hardy. FOTOS: INSTAGRAM/OK PLAY

La convención, prevista para este fin de semana en el Centro de Monterrey, quedó cancelada a pocos días de celebrarse, en medio de señalamientos por la ausencia anticipada de Jeff Hardy

La convención OkPlay Monterrey quedó envuelta en polémica luego de que, a pocos días de su realización, comenzara a circular en redes sociales la cancelación del evento programado para este fin de semana en la Casa del Obrero de la CTM, en pleno Centro de Monterrey.

Publicaciones atribuidas a la organización confirmaron que la fecha sería pospuesta, aunque hasta ahora no se ha difundido un comunicado completo que detalle motivos, nueva programación o proceso de reembolsos.

La situación escaló debido a que, desde días previos, ya corrían versiones acerca de que Jeff Hardy, luchador de TNA y leyenda de la WWE, no estaría presente pese a aparecer originalmente en la cartelera oficial.

Usuarios en Instagram, Facebook y Reddit señalaron que mientras otros invitados sí promocionaron su visita, Hardy jamás lo hizo, lo que alimentó suspicacias antes de que la baja fuera confirmada por cuentas relacionadas con el evento.

$!En las redes sociales del luchador, nunca hubo una promoción al evento.
En las redes sociales del luchador, nunca hubo una promoción al evento. FOTO: INSTAGRAM/JEFF HARDY

La ausencia del multicampeón estadounidense, anunciada incluso antes de la supuesta cancelación general, detonó dudas sobre la organización.

En foros locales, asistentes potenciales cuestionaron la legitimidad del evento debido a la falta de comunicación, los cambios en el cartel y el silencio prolongado de los organizadores.

Algunos fans afirmaron que OkPlay llevaba días siendo señalado por inconsistencias en su promoción, especialmente por la inclusión de una superestrella que finalmente on asistiría.

Aunque OkPlay había presumido previamente a Jeff Hardy como invitado estelar, la confirmación de su ausencia, seguida por la cancelación de toda la convención, generó molestia e incertidumbre.

Hasta el momento, no se ha informado sobre alternativas para los compradores de boletos ni se han ofrecido detalles de una reprogramación oficial.

La comunidad aficionada a la lucha libre y al entretenimiento en Monterrey permanece a la espera de una postura clara por parte de los organizadores, mientras la credibilidad del evento queda en entredicho tras un proceso marcado por confusión, rumores y falta de transparencia.

Temas


Cancelación
Convención
Eventos

Localizaciones


Monterrey

Organizaciones


WWE

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

