Así fue el ataque que sufrió Mercedes Roa en Marsella: ‘estuve a punto de no contar esto’

Fútbol
/ 10 diciembre 2025
    Así fue el ataque que sufrió Mercedes Roa en Marsella: ‘estuve a punto de no contar esto’
    Mercedes Roa denunció en redes sociales el ataque que sufrió en Marsella tras asistir a un evento deportivo en el estadio Vélodrome. FOTO: INSTAGRAM/MERCEDES ROA

La influencer mexicana detalló en redes sociales la agresión que vivió junto a tres amigas en el centro de Marsella; autoridades ya detuvieron a varios sospechosos

La influencer deportiva Mercedes Roa narró mediante sus redes sociales el violento ataque del que fue víctima la madrugada del lunes en la ciudad de Marsella, Francia, luego de acudir al partido de la Liga Universe en el estadio Vélodrome.

Su testimonio generó amplia atención debido a la gravedad del incidente y a las inconsistencias que, según denunció, enfrentó en la atención médica posterior.

De acuerdo con la propia Mercedes, ella, una amiga mexicana y dos amigas francesas esperaban un taxi en el barrio de la Ópera cuando se acercaron a un grupo de jóvenes para pedir un encendedor.

La situación se tornó agresiva de inmediato: los sujetos les ofrecieron drogas, comenzaron a insultarlas y, tras negarse, las empujaron y golpearon.

La creadora de contenido relató que incluso uno de los agresores portaba una navaja, y que fueron perseguidas durante varios metros hasta que ella cayó al suelo, sufriendo lesiones en rodilla, tobillo, cuello y espalda.

“Si no se le hubiera caído el cuchillo, yo no estaría contando esto”, expresó en su video.

Tras el ataque, bomberos y servicios de emergencia acudieron al sitio y trasladaron a las afectadas a un hospital local.

Ahí, según denunció Mercedes, enfrentaron una espera superior a una hora sin recibir asistencia inmediata, además de un trato que calificó como revictimizante.

La influencer subrayó que no se trató de una pelea ni de un enfrentamiento provocado, sino de una agresión completamente injustificada.

Medios franceses reportaron que la policía detuvo a al menos tres involucrados —entre ellos un adulto y dos menores de edad— gracias a imágenes de cámaras de vigilancia que permitieron identificarlos.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar responsabilidades y posibles cargos.

Mercedes Roa viajó a Francia para cubrir y participar en la cobertura del evento de la Liga Universe, en el que compartió contenido desde el Vélodrome antes de la agresión.

Su caso ha generado múltiples reacciones en redes sociales, tanto de seguidores como de compañeros del ámbito deportivo digital, quienes han manifestado apoyo y exigido claridad sobre lo sucedido.

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

