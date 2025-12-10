Así fue el ataque que sufrió Mercedes Roa en Marsella: ‘estuve a punto de no contar esto’

La influencer deportiva Mercedes Roa narró mediante sus redes sociales el violento ataque del que fue víctima la madrugada del lunes en la ciudad de Marsella, Francia, luego de acudir al partido de la Liga Universe en el estadio Vélodrome.

Su testimonio generó amplia atención debido a la gravedad del incidente y a las inconsistencias que, según denunció, enfrentó en la atención médica posterior.

De acuerdo con la propia Mercedes, ella, una amiga mexicana y dos amigas francesas esperaban un taxi en el barrio de la Ópera cuando se acercaron a un grupo de jóvenes para pedir un encendedor.

La situación se tornó agresiva de inmediato: los sujetos les ofrecieron drogas, comenzaron a insultarlas y, tras negarse, las empujaron y golpearon.

La creadora de contenido relató que incluso uno de los agresores portaba una navaja, y que fueron perseguidas durante varios metros hasta que ella cayó al suelo, sufriendo lesiones en rodilla, tobillo, cuello y espalda.

“Si no se le hubiera caído el cuchillo, yo no estaría contando esto”, expresó en su video.