‘Chicharito’: de ‘killer’ de la cancha a estrella de los escándalos

Javier “Chicharito” Hernández, el máximo goleador en la historia de la Selección Mexicana, no solo ha dado de qué hablar por su desempeño en la cancha. A lo largo de su carrera, el delantero tapatío también ha estado envuelto en diversos escándalos que han generado controversia y afectado su imagen pública.

En la más reciente “entrega” de su escandalosa vida,, el delantero de las Chivas publicó un video en donde en forma de analogía comentó: “Entonces, quieres a un hombre proveedor... pero para ti, limpiar es opresión patriarcal... interesante”. Estas declaraciones desataron nuevamente la polémica y en sus distintas cuentas ha recibido críticas, hasta del mundo del futbol.

Un ejemplo es Sara Sálamo, pareja de Isco Alarcón, ex compañero de Javier en el real Madrid, “entiendo que la FIFA ya estará actuando ante unas declaraciones tan alarmantes como estas. Porque no solo atentan contra los valores de igualdad y respeto que el fútbol internacional defiende, sino que son un retroceso peligroso en un momento donde el deporte debe ser ejemplo, no vergüenza”, comentó Sara Sálamo en su cuenta de X.

La mujer tachó a Javier Hernández de “machista”: “Cuando un jugador con visibilidad global sugiere que las mujeres ‘deberían cuidar el hogar’ y culpa a nuestras luchas de ‘erradicar la masculinidad’, no está opinando: está perpetuando un machismo rancio, violento y sistémico. Y la FIFA debe penarlo. Con firmeza. Con claridad”.

Pero vayamos a la historia del atacante de las Chivas, sus momento polémicos abarcan desde indisciplina hasta aires de grandeza:

AUSENCIAS CON LA SELECCIÓN MEXICANA

Uno de los episodios más controversiales ocurrió en 2019, cuando “Chicharito” fue excluido de las convocatorias del Tri tras una gira en Estados Unidos. Se especuló que su exclusión fue consecuencia directa de una fiesta organizada por algunos jugadores, en la que Hernández tuvo un papel protagónico.

Las versiones apuntaban a que hubo una ruptura de códigos internos de conducta, lo cual generó tensiones con el cuerpo técnico encabezado por Gerardo “Tata” Martino. Desde entonces, su regreso al equipo nacional fue intermitente y lleno de especulaciones, hasta quedar completamente fuera del proceso rumbo al Mundial de Qatar 2022.

ESCÁNDALOS PERSONALES Y MEDIÁTICOS

En el plano personal, el atacante también ha estado bajo el escrutinio público. Su separación de la modelo australiana Sarah Kohan, madre de sus dos hijos, desató una ola de rumores en redes sociales.

Aunque ninguna de las partes reveló detalles sobre los motivos de la ruptura, la situación se complicó por publicaciones que dejaban entrever conflictos relacionados con la paternidad y la distancia emocional.

REDES SOCIALES Y ESPIRITUALIDAD CUESTIONADA

Sumado a eso, durante su estancia en la Major League Soccer (MLS) con el LA Galaxy, Hernández fue señalado por su aparente falta de compromiso en ciertos momentos, además de que algunos medios estadounidenses reportaron tensiones dentro del vestidor.

Otro episodio polémico ocurrió cuando el jugador comenzó a compartir mensajes crípticos en redes sociales sobre su “despertar espiritual”.

Su acercamiento a coaches de vida y gurús fue visto por muchos como una búsqueda personal legítima, pero también generó críticas por el tono enigmático de sus publicaciones y el impacto que esto habría tenido en su entorno familiar y profesional.

ENTRE LA FAMA, EL GOL Y LA POLÉMICA

A pesar de estos episodios, “Chicharito” sigue siendo una figura importante en el fútbol mexicano. Su legado como goleador es innegable, y su presencia genera conversación tanto dentro como fuera del terreno de juego.

El problema es que donde debería dar más de qué hablar es donde más se ha apagado, pues no ha sido el goleador que la afición de las Chivas esperaban con ansia tras su regreso en 2024.

No obstante, los escándalos que han marcado su carrera evidencian la complejidad de ser una figura pública en la era digital, donde cada acción, palabra o publicación puede desencadenar una tormenta mediática. Hernández sigue activo y mientras sus seguidores debaten entre la importancia que tiene el ídolo goleador y el personaje polémico en que se ha convertido.