Coahuila llega a siete oros en el Nacional G3 de Taekwondo: estos son todos sus campeones

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    Coahuila llega a siete oros en el Nacional G3 de Taekwondo: estos son todos sus campeones
    Los taekwondoínes de Coahuila ampliaron a siete las medallas de oro confirmadas en el Nacional G3 de Gómez Palacio, con destacadas actuaciones en combate y Poomsae. FOTOS: FACEBOOK

Diego Gallegos, Emma Rodríguez y Gregorio Silván ampliaron la cosecha estatal este domingo en Gómez Palacio, donde continúa la disputa por las medallas

Coahuila amplió su cosecha de medallas de oro en el Nacional G3 de Taekwondo 2026, celebrado en el Auditorio Centenario de Gómez Palacio, Durango.

Al corte de esta información, este domingo la delegación estatal reúne al menos siete campeonatos confirmados en diferentes divisiones y mantiene su protagonismo frente a competidores de todo México.

A los cuatro oros anunciados durante las primeras jornadas se sumaron tres nuevos títulos. Diego Emiliano Gallegos Orta conquistó el primer lugar en Poomsae Junior Individual, mientras que Emma Natalia Rodríguez también subió a lo más alto del podio en la modalidad de Poomsae, disciplina en la que los participantes son evaluados por la ejecución de secuencias técnicas.

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Otro de los nombres propios de la jornada fue Gregorio Silván, quien se proclamó campeón de la categoría Adulto de menos de 74 kilogramos.

La Asociación Taekwondo de Coahuila confirmó los tres resultados a través de sus publicaciones oficiales, que reflejan una nueva jornada productiva para la representación estatal.

La cosecha dorada había comenzado con Dante Sosa, ganador de la división Cadete de menos de 57 kilogramos.

A él se unieron Ricardo Soto Olmos, Diego Chávez y Daniel Eli Navarro Balderas, atletas que aseguraron las primeras cuatro preseas de oro reportadas en este certamen.

La delegación también cuenta con medallas de plata obtenidas por Sebastián Sandoval, Karla Borrego y Nicolás Ortega, así como preseas de bronce.

Entre las últimas actuaciones destaca Grettel Regina Herrera Martínez, tercera en Poomsae Cadete Individual, otro resultado anunciado este domingo por la asociación estatal.

El G3 reúne a más de mil 200 taekwondoínes de 25 entidades y permite sumar puntos para el ranking de la Federación Mexicana de Taekwondo.

Por ello, cada título representa un impulso en las aspiraciones de quienes buscan llegar al Grand Slam programado para noviembre.

La actividad de Gómez Palacio concluye este domingo, de modo que el medallero todavía está sujeto a actualizaciones.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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