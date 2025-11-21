Colorado Rockies, el equipo de las Grandes Ligas que ‘nadie’ quiere dirigir

/ 21 noviembre 2025
    Colorado Rockies, el equipo de las Grandes Ligas que ‘nadie’ quiere dirigir
    Los Rockies fueron el peor equipo de la temporada con un récord de 43-119 en ganados y perdidos. FOTO: ANDY CROSS/THE DENVER POST

El equipo con el que brilló intensamente Vinny Castilla se mantiene como el único que no cuenta con mánager

Los Colorado Rockies vienen de una temporada históricamente mala. No solo acumularon su tercera campaña consecutiva con 100 o más derrotas, sino que los 119 reveses sufridos en 2025 representan la mayor cantidad en una sola temporada en la historia de la organización.

Con su eliminación temprana en 2025, el equipo llegó a siete temporadas consecutivas sin postemporada, empatando la segunda mayor sequía de playoffs en los 33 años de existencia de la franquicia. Desde su nacimiento en 1993, los Rockies han estado marcados por el fracaso: apenas han ido cinco veces a los playoffs y solo registran ocho campañas con récord positivo.

La organización decidió despedir a Bud Black, el dirigente con más tiempo al frente del equipo, tras nueve temporadas. Hasta ahora, los Rockies se mantienen como el único de los 30 equipos de MLB que no tiene mánager.

La gran pregunta es: ¿quién está dispuesto a asumir el puesto? Hasta el momento, no hay respuesta clara.

Actualmente, los Rockies no tienen material competitivo y su panorama a futuro luce igual de incierto. Tomar el cargo de manager implica aceptar, casi de antemano, un récord perdedor y escasas posibilidades de llegar a la postemporada. Para un dirigente joven sería iniciar su carrera “con el pie izquierdo”, y para uno veterano, la casi nula posibilidad de playoffs reduce considerablemente su interés.

Atrapados en un ciclo de mediocridad, los Rockies ofrecen lo que muchos consideran la plaza menos atractiva entre las 30 disponibles en MLB.

Pascual Escandón

Periodista potosino radicado en Saltillo Coahuila, con una experiencia de más de 20 años en medios impresos y la web, como reportero y editor.

Licenciado en Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Manejo principalmente de noticias locales, comunitarias, deportivas y policiacas.

Hago lo que me gusta y se me retribuye. Eso es felicidad.

