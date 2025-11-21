Canelo Álvarez ya prepara la revancha ante Terence Crawford en 2026, según fuentes cercanas
Tras la dura derrota sufrida en septiembre de 2025 y luego de someterse a cirugía en el codo, el mexicano habría puesto como prioridad enfrentar nuevamente al estadounidense
Saúl “Canelo” Álvarez no quiere que la historia frente a Terence Crawford quede en un solo capítulo.
De acuerdo con reportes internacionales y versiones cercanas al entorno del jalisciense, el mexicano ya habría solicitado a su equipo iniciar las negociaciones para pactar una revancha en 2026, con la intención de recuperar los cinturones mundiales que perdió en su último enfrentamiento.
Canelo cayó ante Crawford en septiembre de 2025 en Las Vegas, en una pelea histórica que fue catalogada como una de las más grandes carteleras de pago por evento de la década.
El estadounidense se impuso con autoridad y arrebató al mexicano todos sus títulos en peso supermedio, rompiendo una larga racha de dominio del tapatío y levantando especulaciones sobre su futuro inmediato e incluso sobre un posible retiro.
Sin embargo, el tiempo de reflexión vino acompañado de una cirugía importante. El 23 de octubre de 2025, Álvarez fue operado del codo izquierdo en California, procedimiento que lo obligará a mantenerse fuera del ring hasta el segundo o tercer trimestre de 2026.
Ese periodo de rehabilitación coincide con la planeación de su regreso y, según las filtraciones más recientes, la prioridad absoluta del campamento del mexicano es enfrentar nuevamente a Crawford.
Medios especializados en Estados Unidos y Europa aseguran que ya existen conversaciones preliminares y que la revancha podría montarse en un escenario de gran audiencia como Las Vegas o un estadio en territorio estadounidense.
Incluso se menciona que el combate podría programarse alrededor de mayo o septiembre de 2026, fechas tradicionalmente utilizadas por Canelo para sus funciones estelares.
Desde el lado de Crawford, el panorama parece más reservado. Tras convertirse en el primer boxeador en la era de los cuatro organismos en ser campeón indiscutido en tres divisiones diferentes, el estadounidense analiza la posibilidad de buscar un título en una sexta categoría en 2026.
Aun así, voces de peso en el boxeo, como Eddie Hearn y Mike Tyson, han reconocido que el interés económico y mediático por una revancha es demasiado grande como para descartarlo.
La prensa mexicana también ha señalado que Canelo sostuvo conversaciones con el promotor saudí Turki Alalshikh sobre la posibilidad de concretar una segunda pelea antes del cierre de su carrera.
El propio Álvarez habría advertido que “no piensa dejar las cosas así” después de la derrota, y que recuperar su lugar en la cima es una meta personal y profesional.
Por ahora, no hay anuncio oficial, sede confirmada ni fecha definida. Lo único claro es que 2026 apunta a ser el año del regreso de Canelo, y que su objetivo principal es volver a subirse al ring frente al hombre que lo destronó.
El desenlace dependerá de la evolución médica del jalisciense y de las negociaciones en los próximos meses.