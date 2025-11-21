Canelo Álvarez ya prepara la revancha ante Terence Crawford en 2026, según fuentes cercanas

Saúl “Canelo” Álvarez no quiere que la historia frente a Terence Crawford quede en un solo capítulo.

De acuerdo con reportes internacionales y versiones cercanas al entorno del jalisciense, el mexicano ya habría solicitado a su equipo iniciar las negociaciones para pactar una revancha en 2026, con la intención de recuperar los cinturones mundiales que perdió en su último enfrentamiento.

Canelo cayó ante Crawford en septiembre de 2025 en Las Vegas, en una pelea histórica que fue catalogada como una de las más grandes carteleras de pago por evento de la década.

TE PUEDE INTERESAR: Texans frenan a Bills con ocho capturas a Josh Allen en el TNF

El estadounidense se impuso con autoridad y arrebató al mexicano todos sus títulos en peso supermedio, rompiendo una larga racha de dominio del tapatío y levantando especulaciones sobre su futuro inmediato e incluso sobre un posible retiro.

Sin embargo, el tiempo de reflexión vino acompañado de una cirugía importante. El 23 de octubre de 2025, Álvarez fue operado del codo izquierdo en California, procedimiento que lo obligará a mantenerse fuera del ring hasta el segundo o tercer trimestre de 2026.

Ese periodo de rehabilitación coincide con la planeación de su regreso y, según las filtraciones más recientes, la prioridad absoluta del campamento del mexicano es enfrentar nuevamente a Crawford.

Medios especializados en Estados Unidos y Europa aseguran que ya existen conversaciones preliminares y que la revancha podría montarse en un escenario de gran audiencia como Las Vegas o un estadio en territorio estadounidense.