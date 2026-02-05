Con Allan Saint-Maximin no sufrió racismo, sí regaños del club América por entrarle duro a los taquitos de maciza

La salida de Allan Saint-Maximin del América se convirtió en uno de los temas más comentados en los últimos días. Aunque se especuló sobre una ruptura en la convivencia con el técnico André Jardine, reportes del portal Mediotiempo señalan que no hubo una pelea frontal, sino constantes llamados de atención por los hábitos poco profesionales del jugador francés.

Dentro del club trascendió que a Saint-Maximin le gustaba romper la disciplina alimenticia, con consumo frecuente de pizza, algo que no fue bien visto por el cuerpo técnico ni la directiva. A esto se sumaron versiones sobre sus visitas habituales a un conocido local de tacos frecuentado por futbolistas de la Liga MX, detalles que reforzaron la idea de que su salida no obedeció únicamente a razones deportivas.

Otro de los puntos más delicados fue el supuesto acto de racismo contra su hijo, argumento que, según versiones internas del América, habría sido utilizado como pretexto para acelerar su salida del club. La situación generó malestar entre la afición, sobre todo por la rapidez con la que se cerró su fichaje con el Lens de Francia.

El anuncio oficial de su salida se dio un sábado, y para el martes siguiente ya se había confirmado su incorporación al Lens, un movimiento relámpago que levantó sospechas entre los seguidores azulcremas, quienes cuestionaron si todo estaba pactado con antelación. Las redes sociales se inundaron de críticas y mensajes de inconformidad por la manera en que se manejó el caso.

Si bien la relación entre Saint-Maximin y Jardine nunca fue cercana, en el club reconocen que no fue el único factor. La falta de adaptación a la vida en México, sumada a su conducta fuera del campo, terminó por inclinar la balanza. La directiva del América optó por mantener silencio, permitiendo que las versiones siguieran creciendo.

ALLAN YA DEBUTÓ CON SU NUEVO EQUIPO

Mientras tanto, el extremo francés ya inició su nueva etapa en Europa. ¿Cómo le fue al Lens? Su equipo ganó 4-2, resultado con el que avanzó a los Cuartos de Final de la Copa de Francia, instancia en la que esperará rival, el cual será definido mediante sorteo por la Federación Francesa.

Apenas días después de dejar al América por el supuesto caso de racismo en México, Allan Saint-Maximin tuvo sus primeros minutos con el Lens. El francés ingresó de cambio al minuto 62 en el duelo ante Troyes, y fue amonestado al minuto 79, siendo lo más relevante de su participación en el encuentro copero.

Se espera que el atacante vuelva a tener actividad este fin de semana en el compromiso entre Lens y Rennes, duelo clave en el que los Sangre y Oro buscarán mantenerse cerca del líder Paris Saint-Germain. Así, Saint-Maximin deja atrás una breve, intensa y controvertida etapa en México, mientras el América intenta pasar la página y enfocarse en lo que viene.