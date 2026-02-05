Con Allan Saint-Maximin no sufrió racismo, sí regaños del club América por entrarle duro a los taquitos de maciza

+ Seguir en Seguir en Google
Deportes
/ 5 febrero 2026
    Con Allan Saint-Maximin no sufrió racismo, sí regaños del club América por entrarle duro a los taquitos de maciza
    Allan Saint-Maximin tuvo un arranque esperanzador para el América, pero al paso de las jornadas su futbol se perdió en la nada; ahora juega para el Lens de Francia. FOTO: X
Pascual Escandón
por Pascual Escandón

COMPARTIR

TEMAS


Futbol

Localizaciones


América
Europa
México

Personajes


André Jardine

Organizaciones


Liga MX

La indisciplina del francés fue determinante para su salida del equipo capitalino, según reportes, solía tener hábitos poco saludables

La salida de Allan Saint-Maximin del América se convirtió en uno de los temas más comentados en los últimos días. Aunque se especuló sobre una ruptura en la convivencia con el técnico André Jardine, reportes del portal Mediotiempo señalan que no hubo una pelea frontal, sino constantes llamados de atención por los hábitos poco profesionales del jugador francés.

Dentro del club trascendió que a Saint-Maximin le gustaba romper la disciplina alimenticia, con consumo frecuente de pizza, algo que no fue bien visto por el cuerpo técnico ni la directiva. A esto se sumaron versiones sobre sus visitas habituales a un conocido local de tacos frecuentado por futbolistas de la Liga MX, detalles que reforzaron la idea de que su salida no obedeció únicamente a razones deportivas.

TE PUEDE INTERESAR: PAOK de Grecia anuncia el fichaje de Jorge Sánchez y lo registra para las eliminatorias de la Europa League

Otro de los puntos más delicados fue el supuesto acto de racismo contra su hijo, argumento que, según versiones internas del América, habría sido utilizado como pretexto para acelerar su salida del club. La situación generó malestar entre la afición, sobre todo por la rapidez con la que se cerró su fichaje con el Lens de Francia.

El anuncio oficial de su salida se dio un sábado, y para el martes siguiente ya se había confirmado su incorporación al Lens, un movimiento relámpago que levantó sospechas entre los seguidores azulcremas, quienes cuestionaron si todo estaba pactado con antelación. Las redes sociales se inundaron de críticas y mensajes de inconformidad por la manera en que se manejó el caso.

Si bien la relación entre Saint-Maximin y Jardine nunca fue cercana, en el club reconocen que no fue el único factor. La falta de adaptación a la vida en México, sumada a su conducta fuera del campo, terminó por inclinar la balanza. La directiva del América optó por mantener silencio, permitiendo que las versiones siguieran creciendo.

ALLAN YA DEBUTÓ CON SU NUEVO EQUIPO

Mientras tanto, el extremo francés ya inició su nueva etapa en Europa. ¿Cómo le fue al Lens? Su equipo ganó 4-2, resultado con el que avanzó a los Cuartos de Final de la Copa de Francia, instancia en la que esperará rival, el cual será definido mediante sorteo por la Federación Francesa.

Apenas días después de dejar al América por el supuesto caso de racismo en México, Allan Saint-Maximin tuvo sus primeros minutos con el Lens. El francés ingresó de cambio al minuto 62 en el duelo ante Troyes, y fue amonestado al minuto 79, siendo lo más relevante de su participación en el encuentro copero.

Se espera que el atacante vuelva a tener actividad este fin de semana en el compromiso entre Lens y Rennes, duelo clave en el que los Sangre y Oro buscarán mantenerse cerca del líder Paris Saint-Germain. Así, Saint-Maximin deja atrás una breve, intensa y controvertida etapa en México, mientras el América intenta pasar la página y enfocarse en lo que viene.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Futbol

Localizaciones


América
Europa
México

Personajes


André Jardine

Organizaciones


Liga MX

Pascual Escandón

Pascual Escandón

Periodista potosino radicado en Saltillo Coahuila, con una experiencia de más de 20 años en medios impresos y la web, como reportero y editor.

Licenciado en Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Manejo principalmente de noticias locales, comunitarias, deportivas y policiacas.

Hago lo que me gusta y se me retribuye. Eso es felicidad.

Selección de los editores
Impulso económico

Impulso económico
true

Adán Augusto y Marina del Pilar, bajo la lupa de EU
La Fiscalía de Michoacán informó la detención de una pareja presuntamente implicada en el doble feminicidio de Cecilia y Alondra ocurrido en Morelia

Detienen en Michoacán a pareja vinculada con el feminicidio de Cecilia Yunuen y Alondra Socorro
Tras semanas de búsqueda de tratamientos y apoyo en redes, se confirma el fallecimiento de Lilia Márquez, hermana de la cantante Edith Márquez. Conoce los detalles aquí.

Fallece hermana de Edith Márquez, tras luchar contra el cáncer
El nuevo frente frío y su masa de aire frío traerán temperaturas de hasta -10 grados en la República Mexicana.

Masa de Aire Frío cubrirá a México; Frente Frío 33 azotará con heladas de -10 grados, aguanieve, lluvias y evento Norte en estos estados
La iniciativa de CFE Telecomunicaciones busca erradicar la brecha digital en México mediante la entrega de tarjetas SIM con datos y llamadas sin costo para beneficiarios de programas sociales.

Internet Gratis... CFE ofrecerá chips con acceso gratis a internet; requisitos y forma de obtenerlos
Competencia. La actriz confirma su ingreso al reality de Telemundo y promete polémica, carácter y confrontaciones en la sexta temporada del programa.

‘No vengo a pedir permiso’: Laura Zapata se suma a ‘La Casa de los Famosos’ de Telemundo
La NFL confirmó que no habrá presencia de la Immigration and Customs Enforcement durante el Super Bowl LX, que enfrentará a Patriots de Nueva Inglaterra y Seahawks de Seattle, en un operativo de seguridad sin acciones migratorias.

NFL confirma que el ICE no estará presente en el Super Bowl LX