CONMEBOL se adelanta y da por hecho un Mundial de 64 selecciones en 2030, pero la FIFA aún no toma una decisión

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    CONMEBOL se adelanta y da por hecho un Mundial de 64 selecciones en 2030, pero la FIFA aún no toma una decisión
    La FIFA no ha dado información sobre algún cambio en el formato, pero parece que a la CONMEBOL le urge aumentar el cupo para 2030. FOTO: ESPECIAL

Alejandro Domínguez aseguró el nuevo formato, sin embargo, la FIFA mantiene el proyecto bajo análisis y todavía no ha aprobado la expansión debido a cuestiones deportivas, logísticas y políticas

El presidente de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez, encendió nuevamente el debate sobre el futuro de la Copa del Mundo al asegurar que el Mundial de 2030 se disputará con 64 selecciones, una expansión sin precedentes que, por ahora, no ha sido aprobada oficialmente por la FIFA.

El dirigente paraguayo realizó el anuncio a través de sus redes sociales apenas unas horas después de la conclusión del Mundial 2026, acompañando su mensaje con un video conmemorativo por los 100 años de la primera Copa del Mundo, celebrada en Uruguay en 1930.

”¡El próximo se juega en casa! En 2030 se viene el Mundial de Uruguay, Argentina y Paraguay. Una gran oportunidad para el futbol, para celebrar el Centenario de la Copa del Mundo con una competencia con 64 equipos”, publicó Domínguez.

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El torneo de 2030 tendrá como sedes principales a España, Portugal y Marruecos, mientras que Uruguay, Argentina y Paraguay albergarán los partidos inaugurales como parte de la celebración del centenario del campeonato.

No obstante, pese a la seguridad con la que se expresó el presidente de la CONMEBOL, la FIFA aún no considera definitiva la ampliación a 64 participantes. De acuerdo con fuentes cercanas al organismo, la propuesta continúa siendo evaluada por los distintos comités técnicos antes de someterla a una decisión formal.

LO QUE ANALIZA LA FIFA

El Mundial 2026 ya representó un reto importante con 48 selecciones y 104 partidos. Una expansión a 64 equipos obligaría a rediseñar completamente el calendario de competencia, la distribución de sedes y la carga física de los futbolistas.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, busca evitar que una nueva ampliación beneficie de manera desproporcionada a las confederaciones con mayor peso histórico, como UEFA y CONMEBOL, en detrimento del crecimiento de otras regiones.

Diversas versiones apuntan a que la propuesta impulsada por la CONMEBOL también pretende abrir la puerta para que las 10 federaciones sudamericanas obtengan la clasificación directa al Mundial, aprovechando el incremento de plazas disponibles.

La decisión definitiva corresponderá al Comité Ejecutivo de la FIFA, que deberá analizar no solo la viabilidad deportiva, sino también el impacto económico y organizativo de un torneo con 64 selecciones, el más grande en la historia del futbol.

Por ahora, el Mundial de 2030 mantiene oficialmente el formato aprobado de 48 equipos, por lo que cualquier cambio dependerá de la resolución que adopte la FIFA en los próximos meses. Mientras tanto, las declaraciones de Alejandro Domínguez han reavivado el debate sobre el rumbo que debe tomar la máxima competencia del futbol internacional.

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Pascual Escandón

Pascual Escandón

Periodista potosino radicado en Saltillo Coahuila, con una experiencia de más de 20 años en medios impresos y la web, como reportero y editor.

Licenciado en Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Manejo principalmente de noticias locales, comunitarias, deportivas y policiacas.

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